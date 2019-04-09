Netanyahu kurmaylarını acil toplantıya çağırdı

KUDÜS (AA) - İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, bugün yapılan erken genel seçimlerde partisi Likud'un kalesi olarak görülen bölgelerde "seçime katılım oranının düşük olması" nedeniyle parti kurmaylarını acil toplantıya çağırdı.

Likud'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Netanyahu ve partinin ileri gelenleri Batı Kudüs'te bir araya gelerek sandıkların kapanmasına saatlere kala seçime katılımı artırmak için ne tür adımlar atılabileceğini masaya yatıracak.

İsrail'deki genel seçimlerde oy verme işlemi yerel saatle 22.00'de sona erecek.

İsrail basınında yer alan haberlerde Netanyahu'nun acil toplantı kararı, "kararsız sağ seçmeni sandığa çekme çabası" olarak yorumlandı.

Seçimlerden birkaç gün önce yaptığı açıklamada Netanyahu, partisinin eski İsrail Genelkurmay Başkanı Benny Gantz ile eski gazeteci Yair Lapid'in liderliğindeki Mavi-Beyaz ittifakın 4 sandalye gerisinde olduğunu ve sağ seçmenin sandığa gitmemesi halinde sol partilerin koalisyon hükümeti kuracağını ileri sürmüştü.

Netanyahu, 2015'teki seçimde de sabah saatlerinde, "Sağcı hükümet tehlikede. Arap seçmen sandığa akın ediyor. Solcu sivil toplum kuruluşları onları otobüslerle oy vermeye götürüyor." açıklamasıyla sağ seçmeni sandığa gitmeye ikna etmeye çalışmıştı.