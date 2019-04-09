HABER

Netanyahu kurmaylarını acil toplantıya çağırdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.04.2019 18:03 | Son Güncelleme

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, genel seçimlere katılım oranını artırmak için sandıkların kapanmasına saatler kala parti kurmaylarını toplayacak

KUDÜS (AA) - İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, bugün yapılan erken genel seçimlerde partisi Likud'un kalesi olarak görülen bölgelerde "seçime katılım oranının düşük olması" nedeniyle parti kurmaylarını acil toplantıya çağırdı.

Likud'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Netanyahu ve partinin ileri gelenleri Batı Kudüs'te bir araya gelerek sandıkların kapanmasına saatlere kala seçime katılımı artırmak için ne tür adımlar atılabileceğini masaya yatıracak.

İsrail'deki genel seçimlerde oy verme işlemi yerel saatle 22.00'de sona erecek.

İsrail basınında yer alan haberlerde Netanyahu'nun acil toplantı kararı, "kararsız sağ seçmeni sandığa çekme çabası" olarak yorumlandı.

Seçimlerden birkaç gün önce yaptığı açıklamada Netanyahu, partisinin eski İsrail Genelkurmay Başkanı Benny Gantz ile eski gazeteci Yair Lapid'in liderliğindeki Mavi-Beyaz ittifakın 4 sandalye gerisinde olduğunu ve sağ seçmenin sandığa gitmemesi halinde sol partilerin koalisyon hükümeti kuracağını ileri sürmüştü.

Netanyahu, 2015'teki seçimde de sabah saatlerinde, "Sağcı hükümet tehlikede. Arap seçmen sandığa akın ediyor. Solcu sivil toplum kuruluşları onları otobüslerle oy vermeye götürüyor." açıklamasıyla sağ seçmeni sandığa gitmeye ikna etmeye çalışmıştı.

- Sahilde güneşlenenlere oy kullanma çağrısı

Her parti, seçmenini sandığa davet ederken Netanyahu'dan ilginç bir adım da geldi. Başkent Tel Aviv'in kuzeyindeki Netanya kentinin sahiline giden Netanyahu, burada denize giren İsraillileri oy kullanmaya çağırdı.

İsrail'de seçime katılım oranı saat 17.30 itibarıyla yüzde 37 düzeyinde. Bir önceki genel seçimin yapıldığı 2015'e göre katılım oranının düşük seyrettiği dile getiriliyor.

İsrail'deki erken genel seçimde 41 parti, 5 milyon 800 binden fazla seçmenin oyunu almak için yarışıyor.

Seçim öncesi kamuoyu yoklamalarında Netanyahu'nun partisinin seçimi önde tamamlayacağı tahmin ediliyordu.

PARTNERBeren Saat’i seviyorsanız takip etmeyinBeren Saat’i seviyorsanız takip etmeyin
Okuldan atılan öğrencinin yakınları, okul yöneticilerine saldırdı (2)Okuldan atılan öğrencinin yakınları, okul yöneticilerine saldırdı (2)
Meteoroloji'den Ege için 'sarı alarm'Meteoroloji'den Ege için 'sarı alarm'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
israil seçim

En Çok Okunan Haberler

AK Parti'den YSK'nın İstanbul kararıyla ilgili yeni açıklama

AK Parti'den YSK'nın İstanbul kararıyla ilgili yeni açıklama

YSK Başkanı Sadi Güven'den yeni açıklama

YSK Başkanı Sadi Güven'den yeni açıklama

Kardeş Çocukları banyoda seks sahnesi olay oldu! İzleyici çıldırdı

Kardeş Çocukları banyoda seks sahnesi olay oldu! İzleyici çıldırdı

Duyan bankaya koştu! Rekor başvuru

Duyan bankaya koştu! Rekor başvuru

Nihat Atlı’nın başkanlığı düşürüldü!

Nihat Atlı’nın başkanlığı düşürüldü!

İmamoğlu'ndan İstanbul oy sayım itirazı açıklaması

İmamoğlu'ndan İstanbul oy sayım itirazı açıklaması

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Malatya'da bir deprem daha!

Malatya'da bir deprem daha!

Tüm bahaneleri ortadan kaldıran spor haftası 4-8 Nisan arası Trendyol’da

Tüm bahaneleri ortadan kaldıran spor haftası 4-8 Nisan arası Trendyol’da

MHP'li başkana silahlı saldırı! Araçla takip edip ateş açtılar!

MHP'li başkana silahlı saldırı! Araçla takip edip ateş açtılar!

Bakan duyurdu: Büyük bir operasyon gerçekleştirdik

Bakan duyurdu: Büyük bir operasyon gerçekleştirdik

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Adana'da bir kişi telefonla konuşurken tren çarpması sonucu öldü

Feci ölüm! Cep telefonu sonunu getirdi!

Manisa'da tarım işçilerini taşıyan otobüs devrildi: Ölü ve yaralılar var

Feci kaza! İşçileri taşıyan otobüs devrildi

Denizli'de 8. sınıf öğrencisi ailesiyle okul basıp terör estirdi

8. sınıf öğrencisi ailesiyle okulu basıp terör estirdi! Korkunç olay

Gazeteci Aykut Işıklar hayatını kaybetti

Gazeteci Aykut Işıklar hayatını kaybetti

Hüseyin Kaplan'a 15 yıl hapis cezası!

Hüseyin Kaplan'a 15 yıl hapis cezası!

40 metrelik kebap saniyeler içinde tükendi

40 metrelik kebap saniyeler içinde tükendi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.