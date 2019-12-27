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  4. Netanyahu Likud Partisi Genel Başkanlık Seçimini Bir Kez Daha Kazandı

Netanyahu Likud Partisi Genel Başkanlık Seçimini Bir Kez Daha Kazandı

27.12.2019 13:13 | Son Güncelleme

İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Likud partisi genel kurulunda partisindeki liderlik koltuğunu korudu. Böylece ülkede önümüzdeki yıl Mart ayında yapılacak seçimlerde yeniden Likud Partisi’nin başbakan adayı olarak girecek

Netanyahu Likud Partisi Genel Başkanlık Seçimini Bir Kez Daha Kazandı

İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Likud partisi genel kurulunda partisindeki liderlik koltuğunu korudu. Böylece ülkede önümüzdeki yıl Mart ayında yapılacak seçimlerde yeniden Likud Partisi’nin başbakan adayı olarak girecek.

Parti genel kurulunda Netanyahu delege oylarının yüzde 72,5’ini alırken rakibi Gideon Saar yüzde 27,5’te kaldı. Daha önce Eğitim ve İçişleri Bakanlığı görevlerinde bulunan Saar sonuçların ardından parti içerisindeki hizmetlerine devam edeceğini söyledi.

Kasım ayı içerisinde üç farklı yolsuzluk suçlamasıyla karşı karşıya kalan Netanyahu açısında bu genel kurum bir nevi güvenoylaması niteliği taşıyordu. Netanyahu, seçim sonuçlarının ardından Twitter hesabından taraftarlarına teşekkür mesajı yayınladı.

İsrail’de bu yıl iki kez yapılan genel seçimler sonucunda Cumhurbaşkanı’ndan hükümeti kurma görevini alan Netanyahu bir koalisyon hükümeti kurmayı başaramadı. Bu sebeple ülke 2020 Mart ayında üçüncü kez erken genel seçimde sandık başına gidecek.

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