Netanyahu'nun eşi 'dolandırıcılık' iddiasıyla hakim karşısına çıktı

Sara Netanyahu, evinde bir aşçının çalışmasına ve yasak olmasına rağmen, 100 bin dolarlık hazır yemek sipariş etmekle suçlanıyor. İsrailli hakimler, devlet yöneticilerinin evinde maaşlı bir aşçının bulunması halinde dışarıdan hazır yemek için bütçe kullanılmasının yasak olduğunu hatırlattı.

'YARGI SÜRECİNİ ETKİLEMEMESİ İÇİN' AÇIKLAMA YAPMADI

Euronews'in haberine göre, Netanyahu görülen 'dolandırıcıılık' davasında, iddiaların doğru olmadığını söyleyerek söz konusu suçlamaları reddetti. Mahkeme öncesinde basın görevlilerinin sorularını yanıtsız bırakan Netanyahu, yargı sürecini etkilememesi adına medyaya bir açıklama yapmadığı belirtildi.

İsrailli bir gazeteci 2017’de, Sara Netanyahu’nun araç içerisinde yaşanan bir tartışmadan dolayı eşini arabadan zorla indirdiği gerekçesiyle Netanyahu ailesine açtığı davayı kaybetmişti.

HAKKINDAKİ SUÇLAMALARI 'ASILSIZ VE SAÇMA' BULUYOR

İsrail Başbakanı Bİnyamin Netanyahu ise, eşi hakkındaki suçlamaları ‘asılsız ve saçma’ bulduğunu söyledi.

İsrailli yetkililer, Sara Netanyahu’nun yargılandığı davanın eşi Benjamin Netanyahu adına, kasım ayında yapılacak seçimler öncesi kötü bir imaj yaratacağı algısının söz konusu olmadığını açıkladı. Anket sonuçlarını gösteren yetkililer, ‘yolsuzluk’ ve ‘dolandırıcılık’ iddialarına rağmen Benjamin Netanyahu’nun listelerde en ön sırada yer aldığına dikkat çekti.