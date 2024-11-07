Netanyahu'nun görevden aldığı eski İsrail Savunma Bakanı Gallant'dan Gazze açıklaması!

İsrail'de yayın yapan Kanal 12'nin haberine göre, esir yakınları ile görüşen Gallant, ordunun Gazze'de tutulmasını gerektirecek bir neden olmadığını belirterek Başbakan Binyamin Netanyahu'yu eleştirdi.

Gallant, esir yakınlarına, "Size ne olmadığını söyleyebilirim; güvenlik kaygıları. Ben ve Genelkurmay Başkanı, Philadelphi Koridoru'nda kalmak için hiçbir güvenlik gerekçesi olmadığını söyledik." dedi.

"KORKARIM YALNIZCA ORDA OLMA ARZUSU YÜZÜNDEN ORADA KALIYORUZ"

Netanyahu'nun kendisine "ordunun bölgede kalması kararının diplomatik değerlendirmeler çerçevesinde olduğunu" söylediğini aktaran Gallant, esir yakınlarına, "Size, diplomatik bir değerlendirme olmadığını söylüyorum." dedi.

Gazze'de yapılacak bir şey kalmadığını ve ana hedeflerin yerine getirildiğini söyleyen Gallant, "Korkarım yalnızca orada olma arzusu yüzünden orada kalıyoruz." ifadelerini kullandı.

Ayrıca Gallant, İsrail'in istikrarı için Gazze'de kalınması fikrinin askerlerin hayatını riske atacağı gerekçesiyle uygunsuz olduğunu belirtti.

Öte yandan Haaretz gazetesinin görüşmeye ilişkin bilgi sahibi bir kaynağa dayandırdığı haberine göre, Gallant görüşmede esir takası ve ateşkes anlaşması yapılması hususunda karar veren tek kişinin Netanyahu olduğunu söyledi.

5 KASIM'DA GALLANT'I GÖREVDEN ALMIŞTI!

Ayrıca Gallant, kendisi gibi güvenlik komutasındaki yetkililerin temmuz ayında bir anlaşma için koşulların olgunlaştığı görüşünde olduğunu aktardı.

İsrail Başbakanı Netanyahu, 5 Kasım'da Savunma Bakanı Yoav Gallant'ı görevden almıştı.

Başbakan Netanyahu ile eski Savunma Bakanı Gallant’ın Gazze'ye yönelik saldırıların yanı sıra Lübnan konusunda da farklı görüşleri savundukları biliniyor.

Netanyahu, İsrail ordusunun Gazze'deki işgalinin kalıcı olmasını isterken, Gallant, Gazze içerisinin Filistin yönetimine devredilmesini istediğini dile getirmişti.Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır