HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Netanyahu'nun görevden aldığı eski İsrail Savunma Bakanı Gallant'dan Gazze açıklaması!

Netanyahu'nun görevden aldığı eski İsrail Savunma Bakanı Gallant'dan Gazze açıklaması!

07.11.2024 21:21
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İsrail'de görevden alınan eski Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın esir yakınlarına, "ordunun Gazze Şeridi'nde tüm hedeflerine ulaştığını" iddia ederek "orada tutulması için bir neden kalmadığını" söylediği belirtildi.

Netanyahu'nun görevden aldığı eski İsrail Savunma Bakanı Gallant'dan Gazze açıklaması!

İsrail'de yayın yapan Kanal 12'nin haberine göre, esir yakınları ile görüşen Gallant, ordunun Gazze'de tutulmasını gerektirecek bir neden olmadığını belirterek Başbakan Binyamin Netanyahu'yu eleştirdi.

Gallant, esir yakınlarına, "Size ne olmadığını söyleyebilirim; güvenlik kaygıları. Ben ve Genelkurmay Başkanı, Philadelphi Koridoru'nda kalmak için hiçbir güvenlik gerekçesi olmadığını söyledik." dedi.

"KORKARIM YALNIZCA ORDA OLMA ARZUSU YÜZÜNDEN ORADA KALIYORUZ"

Netanyahu'nun kendisine "ordunun bölgede kalması kararının diplomatik değerlendirmeler çerçevesinde olduğunu" söylediğini aktaran Gallant, esir yakınlarına, "Size, diplomatik bir değerlendirme olmadığını söylüyorum." dedi.

Gazze'de yapılacak bir şey kalmadığını ve ana hedeflerin yerine getirildiğini söyleyen Gallant, "Korkarım yalnızca orada olma arzusu yüzünden orada kalıyoruz." ifadelerini kullandı.

Ayrıca Gallant, İsrail'in istikrarı için Gazze'de kalınması fikrinin askerlerin hayatını riske atacağı gerekçesiyle uygunsuz olduğunu belirtti.

Öte yandan Haaretz gazetesinin görüşmeye ilişkin bilgi sahibi bir kaynağa dayandırdığı haberine göre, Gallant görüşmede esir takası ve ateşkes anlaşması yapılması hususunda karar veren tek kişinin Netanyahu olduğunu söyledi.

5 KASIM'DA GALLANT'I GÖREVDEN ALMIŞTI!

Ayrıca Gallant, kendisi gibi güvenlik komutasındaki yetkililerin temmuz ayında bir anlaşma için koşulların olgunlaştığı görüşünde olduğunu aktardı.

İsrail Başbakanı Netanyahu, 5 Kasım'da Savunma Bakanı Yoav Gallant'ı görevden almıştı.

Başbakan Netanyahu ile eski Savunma Bakanı Gallant’ın Gazze'ye yönelik saldırıların yanı sıra Lübnan konusunda da farklı görüşleri savundukları biliniyor.

Netanyahu, İsrail ordusunun Gazze'deki işgalinin kalıcı olmasını isterken, Gallant, Gazze içerisinin Filistin yönetimine devredilmesini istediğini dile getirmişti.Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
İsrail netanyahu
En Çok Okunan Haberler
Hakim Salim Güran'ın yalanını ortaya çıkardı: 'Asıl silmen gerekeni silmemişsin'

Hakim Salim Güran'ın yalanını ortaya çıkardı: 'Asıl silmen gerekeni silmemişsin'

Asgari ücret için 'sürpriz olabilir' çıkışı! O rakam Erdoğan'ın masasına geldi

Asgari ücret için 'sürpriz olabilir' çıkışı! O rakam Erdoğan'ın masasına geldi

Suruç Devlet Hastanesi'nde iğrenç olay! Doktor, hastayı taciz etti

Suruç Devlet Hastanesi'nde iğrenç olay! Doktor, hastayı taciz etti

'Beni burada asın' Narin Güran davasında söz anne Yüksel Güran'da: 'Yemin ederim, gözüm kör olsun...'

'Beni burada asın' Narin Güran davasında söz anne Yüksel Güran'da: 'Yemin ederim, gözüm kör olsun...'

Ankara Büyükşehir Belediye Meclis Toplantısı'nda konser kavgası! Meclis üyeleri tekme tokat birbirine girdi

Ankara Büyükşehir Belediye Meclis Toplantısı'nda konser kavgası! Meclis üyeleri tekme tokat birbirine girdi

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Ömürlük yatırım! Columbia montlarda 5000 TL'ye varan indirim

Ömürlük yatırım! Columbia montlarda 5000 TL'ye varan indirim

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Adidas Terrex ayakkabılarda Gülümseten Kasım indirimleri

Adidas Terrex ayakkabılarda Gülümseten Kasım indirimleri

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.