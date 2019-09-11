HABER

Netanyahu'nun istediği tasarı meclisten geçmedi

DÜNYA HABERLERİ  | 11.09.2019 16:53 | Son Güncelleme

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun partisi Likud'un 17 Eylül'de yapılacak erken seçimlerde oy kullanma merkezlerine kamera yerleştirilmesi için sunduğu yasa tasarısı meclis tarafından reddedildi.

Netanyahu'nun istediği tasarı meclisten geçmedi

İsrail Meclisinde yapılan oylamada, "seçimlerde yolsuzluk yapılmasını önlemek" amacıyla oy verme merkezilerine kamera yerleştirilmesini öngören yasa tasarısına yeterli oy çıkmadı.

Likud tarafından sunulan tasarının kabul edilmesi için 120 sandalyeli mecliste 61 milletvekilinin evet oyu gerekirken, tasarıya destek veren milletvekili sayısı 58'de kaldı.

Ana muhalefet partisi Mavi-Beyaz İttifakı, Ortak Arap Listesi Bloku, İşçi Partisi, Meertz ve İsrail Evimiz Partisi’nin milletvekilleri tasarıya destek vermedi.

Netanyahu, özellikle İsrail vatandaşı Filistinlilerin oy kullandığı merkezlerde yolsuzluk yapıldığını iddia ederek, oy kullanma merkezlerine kameralar yerleştirilmesini istiyordu.

İsrail'de bu yıl 9 Nisan'da yapılan erken seçimlerde İsrail vatandaşı Filistinlilerin yaşadığı bölgelerdeki oy merkezlerinde bazı "aktivistlerin" üzerinde gizli kamera ele geçirilmişti.

Yerel basın, Netanyahu'nun partisi Likud'un "aktivistler" aracılığıyla İsrail vatandaşı Filistinlilerin oy kullandığı merkezlerde gizli çekim yaptırdığını aktarmıştı.

Icrypex Yatırımcı Dostu Gelişmeleriyle Kripto Para Piyasasında Fark YaratıyorIcrypex Yatırımcı Dostu Gelişmeleriyle Kripto Para Piyasasında Fark Yaratıyor
KKTC polisi, okuldaki Türk bayrağını indiren Rum’u arıyorKKTC polisi, okuldaki Türk bayrağını indiren Rum’u arıyor
Netanyahu'yu Esad da kınadıNetanyahu'yu Esad da kınadı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
israil Netanyahu tasarı

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan imzaladı! İşte kesin korunacak hassas alanlar

Erdoğan imzaladı! İşte kesin korunacak hassas alanlar

Niğde'de komşu dehşeti! Anne, oğul ve kardeşe kurşun yağdırdı!

Niğde'de komşu dehşeti! Anne, oğul ve kardeşe kurşun yağdırdı!

Yemekteyiz'le tanınmıştı! MasterChef'ten elendi

Yemekteyiz'le tanınmıştı! MasterChef'ten elendi

Otoyollardaki hız sınırı ile ilgili önemli açıklama!

Otoyollardaki hız sınırı ile ilgili önemli açıklama!

Gri listedeki Sezer Işık ve kırmızı listedeki Gülüzar Tural öldürüldü

Gri listedeki Sezer Işık ve kırmızı listedeki Gülüzar Tural öldürüldü

Sancaktepe'de korkunç olay! Evden en son oğlu çıkmıştı!

Sancaktepe'de korkunç olay! Evden en son oğlu çıkmıştı!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Ali Babacan'dan yeni partiyle ilgili çarpıcı açıklamalar!

Ali Babacan'dan yeni partiyle ilgili çarpıcı açıklamalar!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Putin'den flaş Türkiye teklifi

Putin'den flaş Türkiye teklifi

Rus savaş uçağı düştü!

Rus savaş uçağı düştü!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
11 Eylül kurbanları 18 yıl sonra böyle anıldı

11 Eylül kurbanları 18 yıl sonra böyle anıldı

20 arabayı parçaladı! Sebebi 'Trump'ın bana olan borcu' dedi

20 arabayı parçaladı! Sebebi 'Trump'ın bana olan borcu' dedi

KKTC polisi, okuldaki Türk bayrağını indiren Rum’u arıyor

KKTC polisi, okuldaki Türk bayrağını indiren Rum’u arıyor

İran: Bolton gitti biz hala ayaktayız

İran: Bolton gitti biz hala ayaktayız

IŞİD hedefleri 36 ton bombayla vuruldu

IŞİD hedefleri 36 ton bombayla vuruldu

Kuzey Kore dünkü füzeleri "süper büyük" çoklu sistemle fırlattı

'Süper büyük' çoklu sistemle fırlatıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.