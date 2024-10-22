Netanyahu'nun konutundaki hasar görüntülendi! Yatak odasının penceresini İHA ile vurmuşlar

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun evine Hizbullah tarafından düzenlenen İHA saldırısının ardından evde meydana gelen hasar görüntülendi.

YATAK ODASI HEDEF ALINDI

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun İsrail’in Caesarea kentindeki evine 19 Ekim’de Hizbullah tarafından düzenlenen İHA saldırısının ardından meydana gelen hasar görüntülendi. İsrail basını, İHA’nın evin yatak odasına ait olan cama isabet ettiğini ifade ederek, evin camlarının güçlendirilmiş olduğunu bu nedenle İHA’nın camı geçemediğini belirtti. Görüntülerde, saldırı sonucu cam parçalanın etrafa saçıldığını görüldü.

SALDIRI SIRASINDA EVDE DEĞİLDİ

İsrail Başbakanlık Ofisi, Netanyahu ve eşinin saldırı sırasında evde olmadığı açıklamıştı. Netanyahu ise saldırıdan saatler sonra yaptığı paylaşımda, "Bugün beni ve eşimi öldürmeye çalışan İran ajanları acı bir hata yaptı" ifadelerini kullanmıştı.

İSRAİL DOĞRULADI

İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan yazılı açıklamada da Netanyahu'nun evinin İHA saldırısıyla hedef alındığını doğrulandı. Ayrıca İsrail ordusuna bağlı sansür idaresinin konuya ilişkin yayın yasağını kaldırdığı bildirildi.

Hizbullah Sözcüsü Muhammed Afif, düzenlediği basın toplantısında, hareketin "savaş suçlusu" olarak tanımladığı Netanyahu'nun evine düzenlenen İHA saldırısını "tam ve münhasır olarak üstlendiğini" belirtti.

Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır