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  4. Netanyahu'nun şartı ortaya çıktı! İsrail Enerji Bakanı Eli Cohen'den ateşkes açıklaması: 'Geniş bir mutabakat var'

Netanyahu'nun şartı ortaya çıktı! İsrail Enerji Bakanı Eli Cohen'den ateşkes açıklaması: 'Geniş bir mutabakat var'

30.10.2024 19:36
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İsrail ile Lübnan'da bulunan Hizbullah arasında çatışmalar devam ediyordu. İsrail Enerji Bakanı Eli Cohen, ateşkesle ilgili İsrail basınına yaptığı açıklamada, “Görüşmeler var, ancak bunun zaman alacağını düşünüyorum” dedi. Netanyahu'nun Lübnan'da ateşkesin, kuzeyde yaşayan İsraillilerin güvenli bir şekilde evlerine dönmesi sağlayacağı takdirde kabul etmesinin beklendiği ifade edildi.

Netanyahu'nun şartı ortaya çıktı! İsrail Enerji Bakanı Eli Cohen'den ateşkes açıklaması: 'Geniş bir mutabakat var'

ABD'li arabulucuların İsrail ile Hizbullah arasında 60 günlük ateşkes teklifi üzerinde çalıştığına dair çıkan haberlerin ardından İsrail Enerji Bakanı Eli Cohen, İsrail güvenlik kabinesinin, Hizbullah ile ateşkes şartlarını ele aldığını açıkladı. Cohen, İsrail basınına yaptığı açıklamada, “Görüşmeler var, ancak bunun zaman alacağını düşünüyorum” dedi.

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"GENİŞ BİR MUTABAKAT VAR"

İsrail basınında yer alan haberlerde ise İsrail Başbakan Binyamin Netanyahu başkanlığında dün gerçekleştirilen toplantıda, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarında hedeflerine büyük ölçüde ulaştığı ve şimdi bunun çatışmaları sona erdirecek bir anlaşmaya dönüştürmesi gerektiği konusunda geniş bir mutabakat olduğu aktarıldı.

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İŞTE NETANYAHU'NUN ŞARTI

Haberlerde, Netanyahu'nun Lübnan'da ateşkesin, kuzeyde yaşayan İsraillilerin güvenli bir şekilde evlerine dönmesi sağlayacağı takdirde kabul etmesinin beklendiği ifade edildi.

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ABD Başkanı Joe Biden'ın kıdemli danışmanı Amos Hochstein ve Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Orta Doğu ve Kuzey Afrika Koordinatörü Brett McGurk, yarın İsrail’i ziyaret etmesi ve Netanyahu ve diğer İsrailli yetkililerle Hizbullah'la ateşkes koşullarını görüşmesi bekleniyor.

İsrail ile Hizbullah arasında 60 günlük ateşkes teklifinde, Hizbullah'ın Litani Nehri'nin kuzeyine, İsrail sınırından yaklaşık 30 kilometre geriye çekilmesi, Lübnan ordusunun sınır boyunca konuşlanması, ateşkesi uygulamak için uluslararası bir müdahale mekanizmasının kurulması ve İsrail'in "tehdit durumunda hareket etmesine izin verilmesi" yer alıyor.

Kaynak: İHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İsrail Lübnan Hizbullah
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