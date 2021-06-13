Netanyahu'nun yerine kim gelecek? İsrail yeni Meclis Başkanı kim olacak?

İsrail'de yeni Meclis Başkanı için oylama yapıldı. Bunun ardından "Netanyahu'nun yerine kim geldi?" , "İsrail yeni Başbakanı kim oldu?" sorularının yanıtı araştırılmaya başlandı. İşte ayrıntılar...

İSRAİL YENİ MECLİS BAŞKANI KİM OLDU?

Netanyahu karşıtı koalisyonun güven oylaması öncesi Mecliste yeni başkanın seçilmesi adına oylama yapıldı. İsrail'de yeni Meclis Başkanı Mickey Levy oldu. Levy, İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu'nun karşısındaki partiler tarafından desteklenmekteydi.

Meclis Başbakanlığı için, Netanyahu'nun öncülük ettiği blokta yer alan partilerden Şas Partisi milletvekili Yaakov Margi ve Netanyahu karşıtı blokta yer alan Gelecek Var Partisi milletvekili Levy yarıştı.

Yapılan oylama sonucunda Levy, 120 milletvekilinden 67'si tarafından desteklendi. Böylece Mickey Levy Meclis Başkanı seçildi. Margi'yi ise 52 milletvekili destekledi. Bu gelişmelerin sonucunda Netanyahu'nun büyük ihtimalle başkanlık koltuğunu kaybedeceği çıkarımında bulunuluyor. Netahyahu'nun son gelişme ile büyük bir darbe aldığı ifade ediliyor.