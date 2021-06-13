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Netanyahu'nun yerine kim gelecek? İsrail yeni Meclis Başkanı kim olacak?

13.06.2021 21:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Netanyahu karşıtı koalisyonun güven oylaması öncesi Mecliste yeni başkanın seçilmesi adına oylama yapıldı. Bu oylamanın sonunda Netanyahu'nun yerine kim geldi?İsrail yeni Meclis Başkanı kim olacak? sorularının yanıtı araştırılmaya başlandı. İşte ayrıntılar...

Netanyahu'nun yerine kim gelecek? İsrail yeni Meclis Başkanı kim olacak?

İsrail'de yeni Meclis Başkanı için oylama yapıldı. Bunun ardından "Netanyahu'nun yerine kim geldi?" , "İsrail yeni Başbakanı kim oldu?" sorularının yanıtı araştırılmaya başlandı. İşte ayrıntılar...

İSRAİL YENİ MECLİS BAŞKANI KİM OLDU?

Netanyahu karşıtı koalisyonun güven oylaması öncesi Mecliste yeni başkanın seçilmesi adına oylama yapıldı. İsrail'de yeni Meclis Başkanı Mickey Levy oldu. Levy, İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu'nun karşısındaki partiler tarafından desteklenmekteydi.

Meclis Başbakanlığı için, Netanyahu'nun öncülük ettiği blokta yer alan partilerden Şas Partisi milletvekili Yaakov Margi ve Netanyahu karşıtı blokta yer alan Gelecek Var Partisi milletvekili Levy yarıştı.

Yapılan oylama sonucunda Levy, 120 milletvekilinden 67'si tarafından desteklendi. Böylece Mickey Levy Meclis Başkanı seçildi. Margi'yi ise 52 milletvekili destekledi. Bu gelişmelerin sonucunda Netanyahu'nun büyük ihtimalle başkanlık koltuğunu kaybedeceği çıkarımında bulunuluyor. Netahyahu'nun son gelişme ile büyük bir darbe aldığı ifade ediliyor.

Levy'den evvel Meclis Başkanlığını yürüten isim, Netanyahu'nun partisi Likud milletvekili Yariv Levin idi.

BİNYAMİN NETANYAHU KİMDİR?

21 Ekim 1949 İsrail doğumlu Binyamin Netanyahu 71 yaşındadır. 2009 ve 2021 yılları arasında İsrail Başbakanlığı görevini yürütmüştür. Netanyahu, İsrail tarihinin en uzun süre görevde kalan ve devletin kurulmasından sonra doğan ilk başbakanı olmuştur. Netanyahu, 3 çocuk babasıdır.

MİCKEY LEVY KİMDİR?

21 Haziran 1951 Kudüs doğumlu Mickey Levy 69 yaşındadır. 2013-2014 yılları arasında Maliye Bakan Yardımcısı olarak görev yapmıştır. İsrailli politikacı Levy, Yesh Atid adına Knesset üyesi ve Knesset Başkanı olarak görevini sürdürmektedir. Levy, 4 çocuk babasıdır.

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