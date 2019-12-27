Netanyahu partisindeki liderlik yarışını kazandı

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu Likud partisi liderliğine büyük bir farkla yeniden seçildi. Başkanlık seçimi için Perşembe günü yapılan oylamada Netanyahu oyların yüzde 72,5'ini alarak yarışı yüzde 27,5 oy oranında kalan rakibi Gideon Saar'ın önünde bitirdi. Böylece Mart 2020'de yapılacak olan genel seçimlerde Likud'un adayı da kesinleşmiş oldu. Yenilgiyi kabul eden Saar, "artık seçimlerde Likud'un zaferi için Netanyahu'yu destekleyeceğini" açıkladı. Kesin sonuçların İsrail Seçim Komitesi tarafından onaylanması bekleniyor.

Geçmişte eğitim ve içişleri bakanlığı yapan Saar'ın parti içerisindeki muhalefeti, dört dönemdir başbakanlık koltuğunda oturan ve son aylarda yolsuzluk suçlamaları nedeniyle siyaseten zorda olan Netanyahu üzerindeki baskıyı daha da artırmıştı.

Geçen Kasım'da üç ayrı yolsuzluk soruşturması nedeniyle hakkında dava açılmasına karar verilen ve ülkede yapılan iki erken seçime rağmen koalisyon hükümetini kuramayan Netanyahu, parti içinde artan muhalefetin ardından başkanlık seçimi yapılmasını kabul etmişti. Netanyahu kendisine yönelik yolsuzluk suçlamalarından medyayı ve ülkedeki sol hareketi sorumlu tutmuştu.

Destekçilerine Twitter hesabından yaptığı açıklamayla teşekkür eden Netanyahu "eşi görülmemiş başarılara ulaşması için İsrail devletine önderlik etmeye devam edeceğini" yazdı.

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