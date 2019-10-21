Netanyahu Pes Etti İsrail'de Hükümet Kurulamadı 

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, yeni hükümet kurma çabalarından vazgeçtiğini söyledi.

“Geniş bir birlik hükümeti kurmak için kesintisiz çalıştım” diyen Netanyahu başarılı olamadı ve İsrail Cumhurbaşkanı’ndan aldığı hükümeti kurma yetkisini iade etti.

İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin, hükümeti oluşturması için Netanyahu’nun rakibi eski Genelkurmay Başkanı Benny Gantz’i görevlendireceğini açıkladı.

Gantz’ın partisi Mavi ve Beyaz, Eylül ayındaki erken seçimlerden Netanyahu’nun partisi Likud’la başa baş çıkmıştı. Netanyahu’yla birlikte bir koalisyonda yer almayı reddeden Gantz, buna gerekçe olarak Netanyahu hakkındaki yolsuzluk soruşturmalarını gösteriyordu.

Ancak Benny Gantz’ın da ulusal birlik hükümeti oluşturmak için belirli bir planı olmadığı yorumları yapılıyor.

Eğer hükümet kurulamazsa İsrail üçüncü bir genel seçime gitmek zorunda kalabilir.

