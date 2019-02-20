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Netanyahu-Putin görüşmesi ertelendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.02.2019 14:21 | Son Güncelleme

İsrail basını Başbakan Binyamin Netanyahu ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında yarın Moskova'da yapılacak görüşmenin ileri bir tarihe ertelendiğini bildirdi

KUDÜS (AA) - İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında Moskova'da yapılacak görüşme ileri bir tarihe ertelendi.

İsrail basınında yer alan haberlere göre, Netanyahu ile Putin, yarın yapılması planlanan görüşmeyi ileri bir tarihe erteleme kararı aldı.

Kimliği açıklanmayan üst düzey İsrailli bir yetkiliye dayandırılan haberde, iki liderin yarın telefonla görüşeceği ve söz konusu görüşmenin yeni tarihine karar verecekleri belirtildi.

Haberde ayrıca İsrail'deki siyasi gelişmeler üzerine Moskova'daki görüşmenin ileri bir tarihe ertelenmesi talebinin Netanyahu'dan geldiği belirtilirken, konuya ilişkin İsrail makamlarından henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Başbakan Netanyahu, pazar günü kabine toplantısında yaptığı açıklamada, perşembe günü Moskova'ya giderek Putin ile görüşeceğini açıklamıştı.

Ertelenen görüşme, Rusya'ya ait bir askeri uçağın geçen yıl eylül ayında Suriye'de düşürülmesinin ardından gerilen Tel Aviv-Moskova hattında yaşanan gerginlikten sonra iki ülke lideri arasında yapılacak ilk yüz yüze geniş kapsamlı görüşme olacaktı.

Birinci Dünya Savaşı'nın sona ermesinin 100. yıl dönümü etkinliği nedeniyle geçen yıl kasım ayında Paris'e giden Netanyahu ile Putin, burada bir süre ayak üstü sohbet etmişti.

- Rusya-İsrail ilişkileri

Rusya'ya ait İl-20 askeri uçağının 17 Eylül'de Suriye'deki Beşşar Esed rejimine ait S-200 hava savunma sistemi tarafından düşürülmesinin ardından Tel Aviv ile Moskova arasındaki ilişkiler gerilmişti.

Rus yetkililer, Lazkiye kentinde rejime ait bir depoya hava saldırısı düzenleyen İsrail'e ait F-16 savaş uçaklarının 15 Rus askerinin içinde bulunduğu İl-20'yi kalkan olarak kullandığını, bu nedenle Rus uçağının füzelere hedef olduğunu öne sürmüştü.

İsrail yönetimi ise Rus uçağının Esed rejimine ait hava savunma sistemi tarafından vurulduğunu ve olaydan Suriye rejiminin sorumlu olduğunu ileri sürerek Rusya'nın suçlamalarını reddetmişti.

Rusya bu olayın ardından Esed rejimine, S-300 hava savunma sistemleri vermişti.

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