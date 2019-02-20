Netanyahu-Putin görüşmesi ertelendi

KUDÜS (AA) - İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında Moskova'da yapılacak görüşme ileri bir tarihe ertelendi.

İsrail basınında yer alan haberlere göre, Netanyahu ile Putin, yarın yapılması planlanan görüşmeyi ileri bir tarihe erteleme kararı aldı.

Kimliği açıklanmayan üst düzey İsrailli bir yetkiliye dayandırılan haberde, iki liderin yarın telefonla görüşeceği ve söz konusu görüşmenin yeni tarihine karar verecekleri belirtildi.

Haberde ayrıca İsrail'deki siyasi gelişmeler üzerine Moskova'daki görüşmenin ileri bir tarihe ertelenmesi talebinin Netanyahu'dan geldiği belirtilirken, konuya ilişkin İsrail makamlarından henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Başbakan Netanyahu, pazar günü kabine toplantısında yaptığı açıklamada, perşembe günü Moskova'ya giderek Putin ile görüşeceğini açıklamıştı.

Ertelenen görüşme, Rusya'ya ait bir askeri uçağın geçen yıl eylül ayında Suriye'de düşürülmesinin ardından gerilen Tel Aviv-Moskova hattında yaşanan gerginlikten sonra iki ülke lideri arasında yapılacak ilk yüz yüze geniş kapsamlı görüşme olacaktı.