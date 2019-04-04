Netanyahu, Putin ile görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Moskova’da görüşen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 1982’den beri kayıp olan ABD doğumlu İsrail askerinden kalanları bulunmasını sağladığı için Rus lidere teşekkür etti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, temaslarda bulunmak üzere Rusya’nın başkenti Moskova’ya geldi. Netanyahu, Kremlin Sarayı’nda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi. Görüşmenin basına açık kısmında konuşan Putin, Suriye’deki Rus özel güçlerinin 1982’den beri kayıp olan ABD doğumlu İsrail askeri Zachary Baumel’den geriye kalanların bulunduğunu ve söz konusu askerin sonunda defnedilebileceğini söyledi. Rus askerlerinin zorlu bir görevin üstesinden geldiğini dile getirerek Baumel’in cenazesinin İsrail’e gönderileceği kaydeden Putin, “Rus askerlerimiz Suriyeli ortaklarıyla birlikte, ebedi istirahatgahını belirledi. Kendisine evinde askeri onurun verileceğinden mutluyuz” dedi.

Netanyahu ise 2 yıl önce Baumel’den kalanların bulunması konusunda Putin’den yardım istediğini ifade ederek Rus lidere teşekkürlerini sundu. Baumel’in İsrail’de defnedileceğini kaydeden Netanyahu, “Putin’e minnettarız. Ortak değerleri paylaşıyoruz” dedi.

Ailesi ile birlikte 1970 yılında New York’tan İsrail’e göç eden Zachary Baumel, 1982’de İsrail ile Suriye arasında yaşanan Sultan Yakup muharebesinden bu yana kayıp olan üç İsrailli askerden biriydi.



