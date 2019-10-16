HABER

Netanyahu, Putin’den İsrailli mahkumun serbest bırakılmasını istedi

POLİTİKA HABERLERİ  | 16.10.2019 09:35 | Son Güncelleme

İsrail Başbakan’ı Binyamin Netenyahu, Rusya’da uyuşturucu kaçakçılığı suçlamasıyla 7 buçuk yıl hapis cezasına çarptırılan İsrailli mahkumun serbest bırakılması için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e mesaj gönderdi.Rusya’da geçtiğimiz hafta sonu gerçekleşen duruşmada hem ABD hem de İsrail vatandaşı olan 26 yaşındaki kadın asker Naama Issahar’a 9.6 gram ağırlığında uyuşturucu taşıdığı gerekçesiyle 7 buçuk yıl hapis cezası verildi.

İsrail Başbakan’ı Binyamin Netenyahu, Rusya’da uyuşturucu kaçakçılığı suçlamasıyla 7 buçuk yıl hapis cezasına çarptırılan İsrailli mahkumun serbest bırakılması için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e mesaj gönderdi.
Rusya’da geçtiğimiz hafta sonu gerçekleşen duruşmada hem ABD hem de İsrail vatandaşı olan 26 yaşındaki kadın asker Naama Issahar’a 9.6 gram ağırlığında uyuşturucu taşıdığı gerekçesiyle 7 buçuk yıl hapis cezası verildi. Mahkeme kararının ardından İsrail Başbakan’ı Binyamin Netanyahu, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e mesaj gönderdi. Hem İsrail hem de Rusya tarafından doğrulanan mesajda Netanyahu hapis cezasına çarptırılan Issahar’ın serbest bırakılmasını istedi. Netanyahu’nun talebi üzerine Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov gazetecilere yaptığı açıklamada, Netanyahu’nun talebinin Putin tarafından değerlendirileceğini söyledi.
9 Nisan’da Yeni Delhi’den Tel Aviv’e Moskova üzerinden aktarmalı uçuşla giden Naama Issahar’ın bavulunda Moskova’da 9.6 gram uyuşturucuyla yakalanmıştı. Issahar, 11 Ekim tarihinde Khimki şehrindeki duruşmada 7 buçuk yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

PARTNERGöbek yağı nasıl erir? Göbek yağlarından kurtulma yöntemleriGöbek yağı nasıl erir? Göbek yağlarından kurtulma yöntemleri
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu:CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu:
Türkiye'den ABD'nin yaptırım tehdidine cevap!Türkiye'den ABD'nin yaptırım tehdidine cevap!

En Çok Okunan Haberler

Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili Erdoğan'dan flaş açıklama!

Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili Erdoğan'dan flaş açıklama!

ABD basınından çok konuşulacak Türkiye iddiası

ABD basınından çok konuşulacak Türkiye iddiası

Çakar'a çok sert tepki! 'Girişi yasaklansın'

Çakar'a çok sert tepki! 'Girişi yasaklansın'

Asker selamını yayınlamama nedenini açıkladılar!

Asker selamını yayınlamama nedenini açıkladılar!

Trump açıkladı! Türkiye'ye geliyorlar

Trump açıkladı! Türkiye'ye geliyorlar

Barış Pınarı Harekatı'nda 8. gün

Barış Pınarı Harekatı'nda 8. gün

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Barış Pınarı Harekatı açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Barış Pınarı Harekatı açıklaması

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Mahkemeden Selahattin Demirtaş kararı

Mahkemeden Selahattin Demirtaş kararı

Erdoğan imzaladı! Birçok ildeki o alanlar artık...

Erdoğan imzaladı! Birçok ildeki o alanlar artık...

Diğer Haberler
Türkiye'den ABD'nin yaptırım tehdidine cevap!

Türkiye'den ABD'nin yaptırım tehdidine cevap!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan HDP'li Baydemir'e suç duyurusu

Erdoğan'dan eski HDP'li vekile suç duyurusu!

Metin Feyzioğlu: Gazetecilere ateş ediliyor, bizim milletvekilimiz bununla alay ediyor

'Gazetecilere ateş ediliyor, bizim milletvekilimiz alay ediyor'

Meral Akşener'den ABD'nin yaptırımlarına karşı çözüm önerisi

Meral Akşener'den ABD'nin yaptırımlarına karşı çözüm önerisi

CHP'li Sezgin Tanrıkulu'na Barış Pınarı Harekatı soruşturması

Sezgin Tanrıkulu hakkında soruşturma başlatıldı

Erdoğan'dan Barış Pınarı Harekatı açıklaması

Erdoğan'dan Barış Pınarı Harekatı açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.