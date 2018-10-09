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Netanyahu Rusya Başbakan Yardımcısı Akimov ile görüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.10.2018 15:38 | Son Güncelleme

Netanyahu Rusya Başbakan Yardımcısı Akimov ile görüştü

KUDÜS (AA) - İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, resmi ziyaret kapsamında İsrail'e gelen Rusya Başbakan Yardımcısı Maxim Akimov ile görüştü.

Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Netanyahu ve Akimov, iki ülke arasında bilim, ilaç, inşaat ve tarım alanındaki işbirliğinin artırılması için atılabilecek adımları değerlendirdi.

Başbakanlık Ofisinde yapılan görüşmede Netahyahu, ülkesinin Rusya ile olan ilişkilerine ve Tel Aviv ile Moskova'nın bölgesel tehditlere karşı yürüttüğü diyaloğun önemine işaret etti.

Akimov'un ziyareti, geçen ay Suriye'de Rus askeri uçağının düşürülmesi sebebiyle Tel Aviv ile Moskova ilişkilerinin gerilmesinin ardından iki ülke arasında yapılan ilk üst düzey ziyaret oldu.

Düşürülen Rus askeri uçağının gündeme gelip gelmediği konusunda ise herhangi bir açıklama yapılmadı.

Başbakan Netanyahu, pazar günü yapılan kabine toplantısında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yakın bir tarihte bir araya gelmek için anlaştıklarını açıklamıştı.

Rusya'ya ait İl-20 askeri uçağı, 17 Eylül'de, Suriye rejimine ait S-200 hava savunma sistemi tarafından düşürülmesinin ardından Tel Aviv ile Moskova arasındaki ilişkiler gerilmişti.

Rus yetkililer, Lazkiye kentinde rejime ait bir depoya hava saldırısı düzenleyen İsrail'e ait F-16 savaş uçaklarının İl-20'yi kalkan olarak kullandığı için füzelere hedef olduğunu öne sürmüştü.

İsrail yönetimi ise Rus uçağının Beşşar Esad rejimine ait hava savunma sistemi tarafından vurulduğunu ve olaydan Suriye rejiminin sorumlu olduğunu ileri sürerek Rusya'nın suçlamalarını reddetmişti.

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Anahtar Kelimeler:
israil Rusya Suriye

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