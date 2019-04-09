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Netanyahu seçimde oyunu kullandı

POLİTİKA HABERLERİ  | 09.04.2019 14:37 | Son Güncelleme

İsrail Başbakanı ve Likud Partisinin lideri Binyamin Netanyahu, seçimde oyunu kullandı.İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eşi Sara Netanyahu, Kudüs’te bir seçim merkezine gelerek oyunu kullandı.

İsrail Başbakanı ve Likud Partisinin lideri Binyamin Netanyahu, seçimde oyunu kullandı.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eşi Sara Netanyahu, Kudüs’te bir seçim merkezine gelerek oyunu kullandı. Oyunu kullandıktan sonra Netanyahu, “Tanrı’nın yardımıyla, İsrail devleti zafer kazanacak” dedi.
İsrail halkı, bu sabah genel seçimde 120 üyeli İsrail Parlamentosu Knesset’in üyelerini belirlemek için sandık başına gitti. Seçimde, yaklaşık 5 milyon 800 binden fazla seçmen, 10 bin 720 sandıkta oy kullanacak. Bu sabah yerel saatle 07.00’de başlayan oy kullanma süresi saat 22.00’de bitecek. Seçimde 41 parti yarışırken, Netanyahu’nun liderliğini yürüttüğü sağ Likud Partisinin 120 sandalyeli meclise 28-30 arasında milletvekili sokması öngörülüyor. Likud’un en yakın rakibi olarak gösterilen ve eski İsrail Genelkurmay Başkanı Benny Gantz ile eski gazeteci Yair Lapid liderliğinde solculardan kurulan "Mavi-Beyaz" ittifakının ise 26-28 milletvekili çıkarması bekleniyor. Netanyahu’nın diğer sağ partilerle birlikte oluşturacağı blokun, 120 sandalyeli mecliste 63 sandalye ile milletvekilliği kazanabileceği tahmin ediliyor. İsrail’de hükümetin, 120 sandalyeli mecliste güvenoyu alması için 61 milletvekiline sahip olması gerekiyor.

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