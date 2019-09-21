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Netanyahu, siyaseti bırakma karşılığı af talep etme yolunu arıyor

POLİTİKA HABERLERİ  | 21.09.2019 02:16 | Son Güncelleme

Netanyahu, siyaseti bırakma karşılığı af talep etme yolunu arıyor

KUDÜS (AA) - İsrail Başbakan Binyamin Netanyahu'nun, hakkındaki yolsuzluk dosyalarında suçlu bulunması halinde siyaseti bırakma karşılığında af talep etme yoluna başvuracağı belirtildi.

İsrail Kanal 13 Televizyonu'nun haberine göre, Netanyahu aylardır gizli bir şekilde siyaseti bırakma karşılığında İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin'den af talep etmenin yollarını araştırıyor.

Netanyahu'nun konuyla ilgili olarak en az bir kişiyle görüştüğü ancak söz konusu kişinin Rivlin'in bu teklifi kabule yanaşmayacağını düşündüğü ifade edildi.

Haberde ayrıca, İsrail Başsavcısı Avichai Mendelblit'in kanunlara aykırı olduğu gerekçesiyle bu teklifi kati suretle reddedeceği vurgulandı.

Eski İsrail ana muhalefet lideri Isaac Herzog'un, Netanyahu ile Rivlin arasında köprü vazifesi görebileceği iddia edildi ancak Herzog bunu yalanladı. - Netanyahu hakkındaki dosyalar

İsrail Başbakanı Netanyahu hakkında üç ayrı dosya bulunuyor. Bunlardan "4000 numaralı" telekomünikasyon yolsuzluğu soruşturması kapsamında Shaul Elovictch'in sahibi olduğu "Bezeq" medya şirketine ait "Walla News" adlı internet sitesinde, Netanyahu ailesi lehine haberlere yer verilmesi karşılığında söz konusu şirkete 276 milyon dolar değerinde mali imtiyaz sağlamakla suçlanıyor.

1000 numaralı dosyada ise Netanyahu'nun 2007 ile 2016 yılları arasında iş adamlarından "hediye" adı altında 283 bin dolar değerinde puro, şampanya, mücevher ve uçak bileti aldığı iddia ediliyor.

2000 numaralı dosyada da Netanyahu hakkında, "rüşvet aldığı, yolsuzluk yaptığı ve görevini kötüye kullandığı" yönünde suçlamalar yer alıyor.

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