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Netanyahu: Trump, Putin ve Pompeo ile önemli görüşmeler yaptım

DÜNYA HABERLERİ  | 08.12.2019 16:23 | Son Güncelleme

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, haftalık bakanlar kurulu toplantısında ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile önemli görüşmeler yaptığını ve öne çıkan tek konunun İran olduğunu söyledi.  İsrail Hükümetinin haftalık bakanlar kurulu toplantısı açılışında konuşan Başbakan Netanyahu, “Geçen hafta ABD ve Rusya’nın liderleriyle önemli konuşmalar yaptım.

İsrail, (DHA)- İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, haftalık bakanlar kurulu toplantısında ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile önemli görüşmeler yaptığını ve öne çıkan tek konunun İran olduğunu söyledi.

İsrail Hükümetinin haftalık bakanlar kurulu toplantısı açılışında konuşan Başbakan Netanyahu, “Geçen hafta ABD ve Rusya’nın liderleriyle önemli konuşmalar yaptım. Başkan Trump ve Başkan Putin ile konuştum ve ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile Lizbon’da görüştüm. Bir konu tüm bu konuşmalarda öne çıktı. O da, İran” dedi.

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