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Netanyahu, Trump’ı seçim kampanyasında kullanıyor

POLİTİKA HABERLERİ  | 07.02.2019 11:54 | Son Güncelleme

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump’ı tekrar seçilmek için iç düşmanlarına karşı seçim kampanyası için kullanıyor.İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, kendisine yöneltilen yolsuzluk suçlamaları devam ederken, 9 Nisan’da gerçekleştirilecek seçimlerde tekrar seçilmek için iç düşmanlarına karşı ABD Başkanı Donald Trump’ı seçim kampanyası için kullanıyor.Trump’tan ilham alan Netanyahu’nun Likud Partisi, seçim kampanyası ilan panosu olarak iki liderin devasa ilan panolarını birleştirdi ve başkent Tel Aviv’in en işlek ana yollarından birine asılan afişte, Başbakan Binyamin Netanyahu ile Trump’ın tokalaştığı fotoğraf dikkatleri çekti.

Netanyahu, Trump’ı seçim kampanyasında kullanıyor

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump’ı tekrar seçilmek için iç düşmanlarına karşı seçim kampanyası için kullanıyor.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, kendisine yöneltilen yolsuzluk suçlamaları devam ederken, 9 Nisan’da gerçekleştirilecek seçimlerde tekrar seçilmek için iç düşmanlarına karşı ABD Başkanı Donald Trump’ı seçim kampanyası için kullanıyor.
Trump’tan ilham alan Netanyahu’nun Likud Partisi, seçim kampanyası ilan panosu olarak iki liderin devasa ilan panolarını birleştirdi ve başkent Tel Aviv’in en işlek ana yollarından birine asılan afişte, Başbakan Binyamin Netanyahu ile Trump’ın tokalaştığı fotoğraf dikkatleri çekti. Kampanya, Trump’ın İsrail’deki popülerliğini, Amerikan Başkanıyla ittifakın siyasi bir varlık olarak değerlendirildiği az sayıdaki ülkeden birini yansıtıyor. Ancak aynı zamanda Amerikalılar arasındaki İsrail’e yönelik geleneksel iki partili desteğin baltalanması riskini de taşıyor.
Trump Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıyarak, ABD Büyükelçiliğini Kudüs’e taşıyarak ve İran’la olan nükleer anlaşmadan çekilip Tahran’a katı yaptırımlar uygulayarak çoğu İsraillinin takdirini kazandı.

Netanyahu, Trump’ı seçim kampanyasında kullanıyor

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