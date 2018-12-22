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Netanyahu Trump'ı vazgeçirmeye çalışmış

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.12.2018 03:40 | Son Güncelleme

İsrail'in Kanal 10 televizyonunda yer alan haberde, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun, ABD askerlerini Suriye'den çekme kararı vermeden önce Trump'ı bu fikirden vazgeçirmek için çaba sarf ettiği belirtildi - Haberde "Rusya, İran ve Hizbullah için zafer" olarak değerlendirilen karar, "İsrail'in suratına atılmış bir şamar" olarak nitelendirildi

KUDÜS (AA) - İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, kararını kamuoyuyla paylaşmadan önce ABD Başkanı Donald Trump'ı Suriye'den çekilmekten vazgeçirmeye çalıştığı bildirildi.

İsrail'in Kanal 10 televizyonunda yer alan haberde, Netanyahu'nun, ABD askerlerini Suriye'den çekme kararı vermeden önce Trump'ı bu fikirden vazgeçirmek için çaba sarf ettiği belirtildi.

ABD'nin Suriye'den çekilme kararından dolayı Tel Aviv yönetiminin büyük bir hayal kırıklığı yaşadığı, bu adımın, Rusya, İran ve Hizbullah için "zafer" olduğu ifade edilen haberde, Trump'ın kararı, "İsrail'in suratına atılmış bir şamar" olarak nitelendirildi.

Haberde ayrıca ABD'nin bu ülkedeki varlığının, İsrail'in Rusya'yı İran'ın Suriye'ye yerleşmesini önlemeye ikna etmek için kullanabileceği tek pazarlık kozu olduğu ifade edildi.

-"Trump, İsrail'i Rus askeri kamyonunun altına attı"

Öte yandan ismi açıklanmayan üst düzey bir İsrailli yetkilinin, ABD Başkanı'nın Suriye'den çekilme kararını sert bir şekilde eleştirerek, "Trump bizi (İsrail) Suriye ve Hizbullah'a silah taşıyan Rus askeri kamyonun tekerleklerinin altına attı." dediği kaydedildi.

-"Matis İsrail ziyaretini iptal etti"

Kanalın haberinde yine bir İsrailli isimsiz yetkiliye dayandırılan bilgiye göre, dün görevinden istifa ettiğini açıklayan ABD'nin Savunma Bakanı James Mattis, gelecek hafta İsrail'e yapmayı planladığı ziyareti iptal etti.

İptal edilen ziyaretinin ana gündem maddelerini İran ve Suriye konularının oluşturduğu kaydedildi.

Başbakan Netanyahu, çarşamba günü ABD'nin Suriye'den çekileceği haberlerinin basına yansımasından kısa bir süre sonra yaptığı açıklamada hem Başkan Trump hem de ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'yla karar öncesi telefonla görüştüğünü ve Washington yönetiminin kendisini çekilme kararına ilişkin bilgilendirdiğini söylemişti.

Açıklamasında Netanyahu, çekilmenin ABD'nin kendi kararı olduğunu vurgulayarak, "Çekilme takviminin nasıl uygulanacağı ve bize etkilerinin neler olabileceği üzerinde çalışmalar yürüteceğiz. İsrail'in güvenliğinin devamı ve bölgede güvenliğimizin sağlanması için gerekli adımları atacağız." ifadelerini kullanmıştı.

Netanyahu ile Trump, perşembe günü yaptıkları telefon görüşmesinde, ABD askerlerinin Suriye'den çekilme kararını görüşmüş, iki liderin İran'a karşı İsrail ile ABD arasındaki iş birliğinin artırılmasına yönelik fikir alışverişinde bulunduğu aktarılmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
ABD israil Suriye

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