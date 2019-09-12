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Netanyahu Trump'ın İran üzerindeki baskıyı azaltmasını beklemiyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.09.2019 15:43 | Son Güncelleme

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu: - "Başkan Trump'ın, İran yönetiminden nükleer silahlara sahip olma arayışı ve bölgedeki saldırganlığına yönelik davranışlarında değişikliğe gitmesini talep eden politikasına devam edeceğinden eminim"

KUDÜS (AA) - İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran üzerindeki baskısını sürdüreceğinden emin olduğunu söyledi.

Netanyahu, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmek üzere Soçi'ye hareketinden önce Tel Aviv'deki havalimanında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Washington'un İran'a yönelik yaptırımları yumuşatabileceği iddialarının gündeme geldiği bir süreçte Netanyahu, İran'a yönelik baskıların devam etmesi konusunda "sürekli" Trump ve yönetimiyle iletişim halinde olduklarını belirtti.

Netanyahu, "Başkan Trump'ın, İran yönetiminden nükleer silahlara sahip olma arayışı ve bölgedeki saldırganlığına yönelik davranışlarında değişikliğe gitmesini talep eden politikasına devam edeceğinden eminim." diye konuştu.

ABD basınında yer alan haberde Trump'ın, Fransa'nın İran'ı nükleer anlaşmada tutmak için sunduğu Avrupa'dan Tahran'a 15 milyar dolar kredi önerisine sıcak baktığı iddia edilmişti.

Trump, pazartesi günü yaptığı açıklamada, "İran’ın Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile görüşme konusunda bir sorunum yok” ifadesini kullanmış, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da Trump'ın hiçbir ön şart olmadan Ruhani ile görüşmeye hazır olduğunu söylemişti.

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Anahtar Kelimeler:
ABD Donald Trump İRAN israil

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