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  4. Netanyahu, Trump'ın temsilcisiyle "Yüzyılın Anlaşması"nı görüştü

Netanyahu, Trump'ın temsilcisiyle "Yüzyılın Anlaşması"nı görüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.01.2020 13:07 | Son Güncelleme

Netanyahu, Trump'ın temsilcisiyle "Yüzyılın Anlaşması"nı görüştü

KUDÜS (AA) - İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump'ın asistanı ve Uluslararası Müzakereler Özel Temsilcisi Avi Berkowitz'la, Washington yönetiminin İsrail-Filistin sorununa "çözüm bulmak" amacıyla hazırladığı ve "Yüzyılın Anlaşması" olarak isimlendirilen planı görüştü.

İsrail basınında yer alan haberlere göre, Netanyahu dün akşam Batı Kudüs'teki Başbakanlık konutunda Trump'ın temsilcisi Berkowitz'i kabul etti.

ABD'nin İsrail Büyükelçisi David Friedman'ın da hazır bulunduğu görüşmede, Netanyahu ile Berkowitz, Yüzyılın Anlaşması planını görüştü.

Başbakanlık Basın Ofisi, görüşmeye ilişkin herhangi bir açıklama yapmadı.

- "Yüzyılın Anlaşması" planı

Trump'ın İsrail-Filistin meselesine "çözüm bulmak" amacıyla hazırladığı öne sürülen "Yüzyılın Anlaşması" planının detayları netleşmese de uluslararası basında, buna ilişkin bazı bilgiler yer alıyor.

Haberlere göre, anlaşma, Kudüs'ün tamamının İsrail'e bırakılması ve Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin büyük bölümünün varlığını sürdürmesi gibi Filistinlilerin aleyhine maddeler içeriyor.

Planda, İsrail'in topraklarından sürdüğü 6 milyona yakın Filistinli mültecinin dönüş hakkına ise değinilmediği dile getiriliyor.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın "yüzyılın şamarı" olarak nitelendirdiği planın, bazı ekonomik yardımların dışında Filistin halkının lehine hiçbir şey içermediği ifade ediliyor.

İsrail'de 1 yılı aşkın süredir devam eden koalisyon krizi nedeniyle söz konusu planın detayları henüz kamuoyuyla paylaşılmadı.

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Anahtar Kelimeler:
"Yüzyılın Anlaşması" planı ABD israil

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