HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Netanyahu: Türkiye ile görüşüyoruz

Netanyahu: Türkiye ile görüşüyoruz

11.03.2021 17:30 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Türkiye ile ilişkilerin normalleştirilmesi süreciyle ilgili olarak görüşmeler yürütüldüğünü doğruladı.

Netanyahu, "Bu iyi bir gelişmedir" dedi.İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Türkiye ile normalleşme sürecinde görüşmeler yürütüldüğünü açıkladı.

Bat-Yam kentinde seçim kampanyası programı çerçevesinde seçmenleriyle bir araya gelen Netanyahu, Türkiye ile normalleşme sürecine ilişkin sorulan bir soru üzerine "Evet Türkiye ile de görüşüyoruz, bu iyi bir gelişmedir" dedi.

Netanyahu, Doğu Akdeniz'e komşu ülkelerle olan ilişkilerin, bölgenin refahı ve huzuru için son derece önemli olduğunu da belirtti.

Daha önce de İsrail Enerji Bakanı Yuval Steinitz, ülkesinin Türkiye ile işbirliğine hazır olduğunu açıklamıştı.

Kıbrıs ve Yunanistan ile sıkı işbirliği

Doğu Akdeniz'de Türkiye ile AB üyeleri Yunanistan ve Kıbrıs Cumhuriyeti arasında doğal gaz keşif ve sondaj faaliyetleri nedeniyle gerginlik yaşanırken İsrail, Yunanistan ve Kıbrıs Cumhuriyeti ile stratejik işbirliğini güçlendiren adımlar atmıştı.

Son olarak üç ülke enerji bakanları, elektrik hatlarını birbirine bağlayacak dünyanın en uzun ve en derin deniz altı kablo projesiiçin mutabakat imzalamıştı.

Üç ülke ayrıca geçen yıl Mısır, İtalya ve Ürdün'ün de katılımıyla enerji alanında bölgesel işbirliğini geliştirmek üzere Doğal Gaz Forumu kurmuştu.

Türkiye ile İsrail arasında normalleşme süreci

İsrail askerlerinin 31 Mayıs 2010'da Gazze'ye insani yardım taşıyan Mavi Marmara gemisine yaptığı ve on Türk vatandaşının öldürüldüğü baskın sonucunda Türkiye Tel Aviv Büyükelçisini merkeze çağırmış, İsrail'in Türkiye'nin tazminat gibi bazı taleplerini karşılaması üzerine 2016'da ilişkilerin normalleştirilmesine yönelik mutabakata varılmıştı.

Ancak ilişkiler 2018'de İsrail'in Filistinli göstericilere yönelik sert müdahalesi ve orantısız güç kullandığı gerekçesiyle yeniden gerilmiş ve Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçisi yeniden geri çekilmişti. İki ülke ilişkileri 15 Mayıs 2018'den bu yana büyükelçiliklerdeki geçici maslahatgüzarlar üzerinden yürütülüyor.

DHA,DW/BK,JD

© Deutsche Welle Türkçe

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Onların da ilgiye ihtiyacı var! Piranaları, köpek balıklarını elleriyle besliyorOnların da ilgiye ihtiyacı var! Piranaları, köpek balıklarını elleriyle besliyor
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Destan yazdıkSon Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Destan yazdık
Kimyon çayı faydaları nedir? Kimyon çayı nasıl yapılır?Kimyon çayı faydaları nedir? Kimyon çayı nasıl yapılır?

En Çok Okunan Haberler

Tunceli Belediyesi'nden 'ihalesiz çalışma' kararı

Tunceli Belediyesi'nden 'ihalesiz çalışma' kararı

Suriye için flaş karar! Rusya, Türkiye ve Katar anlaştı

Suriye için flaş karar! Rusya, Türkiye ve Katar anlaştı

Yeni iç çamaşırı açıklaması! 'Onun yerine...'

Yeni iç çamaşırı açıklaması! 'Onun yerine...'

Emekliye 355 TL zam!

Emekliye 355 TL zam!

97 yıl sonra gelen haberle şaşkına döndüler: 4 milyon değerinde

97 yıl sonra gelen haberle şaşkına döndüler: 4 milyon değerinde

Flaş açıklama! '1853 yılından bu yana ilk kez oldu'

Flaş açıklama! '1853 yılından bu yana ilk kez oldu'

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ankara ve İzmir'den flaş koronavirüs kararları

Ankara ve İzmir'den flaş koronavirüs kararları

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Demirtaş: HDP'ye ayar vermeye kalkmak bir partinin temsilcilerinin haddi değildir

Demirtaş: HDP'ye ayar vermeye kalkmak bir partinin temsilcilerinin haddi değildir

Altın fışkırıyor! Kazmayla kürekle akın ettiler

Altın fışkırıyor! Kazmayla kürekle akın ettiler

Kameraya bile aldırış etmemiş! Eteğini indirip...

Kameraya bile aldırış etmemiş! Eteğini indirip...

Diğer Haberler

Son Dakika: Meral Akşener'in konvoyunda kaza! Yaralılar var

Akşener'in konvoyunda kaza! Yaralılar var

Ceren Duman cinayetinde kan donduran detay! Cesedini gömdükleri çukurun üzerinde yemek yiyip alkol almışlar

Ceren Duman cinayetinde kan donduran detaylar!

Son Dakika: Bakan Koca'dan önemli açıklamalar

Son Dakika: Bakan Koca'dan önemli açıklamalar

Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Destan yazdık

Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Destan yazdık

Mervenur Polat cinayetinde kan donduran detay! Cesedini bu pencereden atmış

Mervenur cinayetinde kan donduran detay ilk kez ortaya çıktı

Berkin Elvan, ölümünün 7. yılında mezarı başında anıldı

Berkin Elvan, mezarı başında anıldı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.