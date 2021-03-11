Netanyahu: Türkiye ile görüşüyoruz

Netanyahu, "Bu iyi bir gelişmedir" dedi.İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Türkiye ile normalleşme sürecinde görüşmeler yürütüldüğünü açıkladı.

Bat-Yam kentinde seçim kampanyası programı çerçevesinde seçmenleriyle bir araya gelen Netanyahu, Türkiye ile normalleşme sürecine ilişkin sorulan bir soru üzerine "Evet Türkiye ile de görüşüyoruz, bu iyi bir gelişmedir" dedi.

Netanyahu, Doğu Akdeniz'e komşu ülkelerle olan ilişkilerin, bölgenin refahı ve huzuru için son derece önemli olduğunu da belirtti.

Daha önce de İsrail Enerji Bakanı Yuval Steinitz, ülkesinin Türkiye ile işbirliğine hazır olduğunu açıklamıştı.

Kıbrıs ve Yunanistan ile sıkı işbirliği

Doğu Akdeniz'de Türkiye ile AB üyeleri Yunanistan ve Kıbrıs Cumhuriyeti arasında doğal gaz keşif ve sondaj faaliyetleri nedeniyle gerginlik yaşanırken İsrail, Yunanistan ve Kıbrıs Cumhuriyeti ile stratejik işbirliğini güçlendiren adımlar atmıştı.

Son olarak üç ülke enerji bakanları, elektrik hatlarını birbirine bağlayacak dünyanın en uzun ve en derin deniz altı kablo projesiiçin mutabakat imzalamıştı.