Netanyahu Üç Farklı Suçtan Yargılanabilir 

Netanyahu’nın ifade vermeye itiraz edebileceği belirtiliyor. Öte yandan Netanyahu'nun partisi Likud, başsavcılığı "siyasi zulümle" suçladı. Likud, Başsavcı Mendelblit'in kesin olmayan kararını kamuoyuyla bugün paylaşacağı haberleri üzerine Yüksek Mahkeme’ye başvurdu. Parti, Başsavcı'nın kesin olmayan kararını 9 Nisan'da yapılacak genel erken seçimden sonra açıklamasını talep etti.

İddiaların "temelsiz" olduğunu ve herhangi bir suç işlemediğini savunan Netanyahu ise Rusya'nın başkenti Moskova'ya yaptığı resmi ziyareti yarıda keserek İsrail'e döndü.

İsrail polisi, Netanyahu hakkında dört soruşturma başlatmıştı. Polis, Netanyahu'yu bir dosyada aklamış, diğer üç dosyayı Başbakan hakkında dava açılması önerisiyle geçen yıl başsavcılığa göndermişti. Bu arada Mandelblit'in iddianameyi sunma planının, genel seçimleri etkilemesi kaçınılmaz olarak görülüyor.

İsrail Başbakanı, Bezeq Telekom şirketi’nin yan haber sitesi Walla’da kendisi ve ailesi lehine haberler yapılması karşılığında, şirkete neredeyse 300 milyon dolarlık mali imtiyaz sağlamakla suçlanıyor.

Yedioth Ahronoth gazetesinin sahibi Arnon Moses ile yine kendi lehine yayınlar için pazarlık yapmakla da itham edilen Netanyahu’nun ayrıca 2007 ile 2016 yılları arasında iş adamlarından 280 bin dolar değerinde puro, şampanya, mücevher ve uçak bileti aldığı öne sürülüyor.

