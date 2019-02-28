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Netanyahu Üç Farklı Suçtan Yargılanabilir 

28.02.2019 20:34 | Son Güncelleme

İsrail Başsavcısı’nın Başbakan Benyamin Netanyahu hakkındaki iddianameyi bugün açıklaması bekleniyor. Rüşvet almak, yolsuzluk ve görevini kötüye kullanmakla suçlanan Netanyahu mahkemede ifade vermek durumunda kalabilir. Başbakan’ın bugün açıklama yapması bekleniyor

Netanyahu Üç Farklı Suçtan Yargılanabilir 

İsrail Başsavcısı’nın Başbakan Benyamin Netanyahu hakkındaki iddianameyi bugün açıklaması bekleniyor. Rüşvet almak, yolsuzluk ve görevini kötüye kullanmakla suçlanan Netanyahu mahkemede ifade vermek durumunda kalabilir. Başbakan’ın bugün açıklama yapması bekleniyor.

Adalet Bakanlığı, İsrail Başsavcısı Avichai Mendelblit’in üç ayrı yolsuzlukla suçladığı İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu’yu mahkemeye çıkarmaya hazırlandığını doğruladı.

İddiaların "temelsiz" olduğunu ve herhangi bir suç işlemediğini savunan Netanyahu ise Rusya'nın başkenti Moskova'ya yaptığı resmi ziyareti yarıda keserek İsrail'e döndü.

Netanyahu’nın ifade vermeye itiraz edebileceği belirtiliyor. Öte yandan Netanyahu'nun partisi Likud, başsavcılığı "siyasi zulümle" suçladı. Likud, Başsavcı Mendelblit'in kesin olmayan kararını kamuoyuyla bugün paylaşacağı haberleri üzerine Yüksek Mahkeme’ye başvurdu. Parti, Başsavcı'nın kesin olmayan kararını 9 Nisan'da yapılacak genel erken seçimden sonra açıklamasını talep etti.

İsrail polisi, Netanyahu hakkında dört soruşturma başlatmıştı. Polis, Netanyahu'yu bir dosyada aklamış, diğer üç dosyayı Başbakan hakkında dava açılması önerisiyle geçen yıl başsavcılığa göndermişti. Bu arada Mandelblit'in iddianameyi sunma planının, genel seçimleri etkilemesi kaçınılmaz olarak görülüyor.

İsrail Başbakanı, Bezeq Telekom şirketi’nin yan haber sitesi Walla’da kendisi ve ailesi lehine haberler yapılması karşılığında, şirkete neredeyse 300 milyon dolarlık mali imtiyaz sağlamakla suçlanıyor.

Yedioth Ahronoth gazetesinin sahibi Arnon Moses ile yine kendi lehine yayınlar için pazarlık yapmakla da itham edilen Netanyahu’nun ayrıca 2007 ile 2016 yılları arasında iş adamlarından 280 bin dolar değerinde puro, şampanya, mücevher ve uçak bileti aldığı öne sürülüyor.

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