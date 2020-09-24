HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Netanyahu: Uçurumun eşiğindeyiz

Netanyahu: Uçurumun eşiğindeyiz

24.09.2020 10:27 | Son Güncelleme

İsrail'de koronavirüs vakalarındaki hızlı artış nedeniyle geçen hafta yürürlüğe sokulan sokağa çıkma kısıtlamaları sertleştiriliyor.

Netanyahu: Uçurumun eşiğindeyiz

Ek önlemler kapsamında gösterilere de kısıtlama getirilecek.İsrail, geçen hafta Cuma günü yürürlüğe giren koronavirüs kısıtlamalarını daha da sıkılaştırıyor. Bakanlar Kurulu, sokağa çıkma kısıtlamalarını da içeren ve ilk etapta iki hafta yürürlükte kalması öngörülen yeni önlemleri onayladı. Sağlık Bakan Yardımcısı Yoav Kisch, Bakanlar Kurulu'nda "el frenini çekecek bir karara vardıklarını" açıkladı, ancak ek önlemlerle ilgili ayrıntı vermedi.

Sekiz saat süren Bakanlar Kurulu toplantısı öncesinde konuşan Başbakan Benyamin Netanyahu, koronavirüs vaka sayılarındaki hızlı artışın ülkeyi uçurumun eşiğine doğru sürüklediği uyarısı yaparak zorlu adımların acilen atılması gerektiğini söylemişti.

İsrail'de sokağa çıkma kısıtlamaları 18 Eylül'de ikinci kez yürürlüğe sokulmuş, ancak geçen hafta boyunca günlük vaka sayılarının 7 binlerde seyretmesinin önüne geçilememişti. Mevcut kısıtlamalar kapsamında vatandaşlar market, eczane alışverişi ya da işe gitmek gibi istisnalar dışında evlerinden sadece bir kilometre uzaklığa kadar dışarı çıkabiliyor.

İş yerleri kapanıyor

İsrail basınında çıkan haberlerde, meclis onayının ardından Cuma günü yürürlüğe girmesi beklenen ek önlemlerin iş yerlerinin faaliyetlerine de kısıtlamalar getireceği bildirildi. Önlemler kapsamında finans, enerji, sağlık, teknoloji, tarım, gıda maddeleri satış ve üretimi gibi kilit önem taşıyan sektörler dışındaki iş yerlerinin faaliyetlerinin durdurulacağı kaydediliyor.

Okulların kapalı kalmaya devam edeceği, sinagogların kapatılacağı, ancak önümüzdeki haftaki Yom Kippur bayramında ziyaretçi sayısı kısıtlanarak açık olacağı kaydedildi.

Gösterilere korona engeli

İsrail medyası, önlemlerin sokak gösterilerine katılımı da içerdiğini bildirdi. Kısıtlamaların, Başbakan Netanyahu'ya karşı Kudüs'teki rezidansı önünde düzenlenen ve şehir dışından yoğun katılımın olduğu gösterileri de olumsuz etkilemesi bekleniyor. Ek önlemler kapsamında gösteriler ve açık havada ibadet 20 kişilik gruplarla sınırlandırılacak.

Göstericiler, rüşvet, yolsuzluk ve görevini kötüye kullanma suçlamasıyla yargılanan Netanyahu'nun istifasını talep ediyor. Netanyahu suçlamaları reddediyor.

İsrail'de koronavirüs salgınının başlangıcından bu yana bin 316 kişi yaşamını yitirdi, yaklaşık 200 bin koronavirüs vakası tespit edildi.

rtr,dpa/BK,HS

© Deutsche Welle Türkçe

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Türkiye'deki ilk koronavirüs aşısında son durum! 5 gün oldu, yan etkileri neler? Türkiye'deki ilk koronavirüs aşısında son durum! 5 gün oldu, yan etkileri neler?
Korkunç olay: Kuzey Kore askerleri, bir Güney Koreli yetkiliyi vurup cesedini yaktıKorkunç olay: Kuzey Kore askerleri, bir Güney Koreli yetkiliyi vurup cesedini yaktı
21 Eylül Dünya Barış Günü'nün hikayesi nedir?21 Eylül Dünya Barış Günü'nün hikayesi nedir?
En Çok Okunan Haberler
AK Parti MKYK'da flaş 'Okullar açılsın' önerisi!
AK Parti MKYK'da flaş 'Okullar açılsın' önerisi!
Bilim Kurulu Üyesi'nden kritik sigara uyarısı!
Bilim Kurulu Üyesi'nden kritik sigara uyarısı!
İşte Fenerbahçe'nin yeni forveti!
İşte Fenerbahçe'nin yeni forveti!
Fenerbahçe'de derbi öncesi şok ayrılık!
Fenerbahçe'de derbi öncesi şok ayrılık!
Eğitim kurumunda dev vurgun! Çok sayıda gözaltı var
Eğitim kurumunda dev vurgun! Çok sayıda gözaltı var
Soylu: Cübbeli Ahmet Hoca 1-2 gün içerisinde bildiklerini anlatacak
Soylu: Cübbeli Ahmet Hoca 1-2 gün içerisinde bildiklerini anlatacak
İlginizi Çekebilir
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Genç kız toplu tecavüze uğradı, 6 katlı binadan atıldı!
Genç kız toplu tecavüze uğradı, 6 katlı binadan atıldı!
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
Göğüs dekoltesi engeline karşı müzede üstsüz protesto!
Göğüs dekoltesi engeline karşı müzede üstsüz protesto!
Herkes o TV sunucusunu konuşuyor: Başörtünüzü çıkarmayın!
Herkes o TV sunucusunu konuşuyor: Başörtünüzü çıkarmayın!
Diğer Haberler
Güney Kore duyurdu: Kuzey Kore askerleri, bir Güney Koreli yetkiliyi vurup cesedini yaktı
Korkunç olay: Kuzey Kore askerleri, bir Güney Koreli yetkiliyi vurup cesedini yaktı
Kanada Başbakanı Trudeau'dan ikinci dalga açıklaması
Ulusa seslenerek açıkladı: Koronavirüste ikinci dalgadayız
Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanı Peter Altmaier kendisini karantinaya aldı
Almanya'da bir bakan daha kendini karantinaya aldı
Nijerya’da yakıt tankeri patladı: 23 ölü
Nijerya'da korkunç olay! 23 ölü
ABD'de polisin öldürdüğü siyahi Amerikalı Breonna Taylor davasında karar açıklandı
Breonna Taylor davasında karar açıklandı
Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 32 milyonu aştı
Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 32 milyonu aştı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.