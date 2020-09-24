Netanyahu: Uçurumun eşiğindeyiz

Ek önlemler kapsamında gösterilere de kısıtlama getirilecek.İsrail, geçen hafta Cuma günü yürürlüğe giren koronavirüs kısıtlamalarını daha da sıkılaştırıyor. Bakanlar Kurulu, sokağa çıkma kısıtlamalarını da içeren ve ilk etapta iki hafta yürürlükte kalması öngörülen yeni önlemleri onayladı. Sağlık Bakan Yardımcısı Yoav Kisch, Bakanlar Kurulu'nda "el frenini çekecek bir karara vardıklarını" açıkladı, ancak ek önlemlerle ilgili ayrıntı vermedi.

Sekiz saat süren Bakanlar Kurulu toplantısı öncesinde konuşan Başbakan Benyamin Netanyahu, koronavirüs vaka sayılarındaki hızlı artışın ülkeyi uçurumun eşiğine doğru sürüklediği uyarısı yaparak zorlu adımların acilen atılması gerektiğini söylemişti.

İsrail'de sokağa çıkma kısıtlamaları 18 Eylül'de ikinci kez yürürlüğe sokulmuş, ancak geçen hafta boyunca günlük vaka sayılarının 7 binlerde seyretmesinin önüne geçilememişti. Mevcut kısıtlamalar kapsamında vatandaşlar market, eczane alışverişi ya da işe gitmek gibi istisnalar dışında evlerinden sadece bir kilometre uzaklığa kadar dışarı çıkabiliyor.