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Netanyahu ve Jeffrey Suriye'yi görüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.09.2018 06:10 | Son Güncelleme

Netanyahu ve Jeffrey Suriye'yi görüştü

KUDÜS (AA) - İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ile Suriye'deki durumu görüştü.

Ortadoğu turu kapsamında İsrail'i ziyaret eden Jeffrey, Kudüs'te Netanyahu ile bir araya geldi.

Başbakanlık ofisinden yapılan yazılı açıklamada, "Netanyahu ile Jeffrey, İran'ın saldırganlığı ve terörizmini geri püskürtmek için sarfedilen ortak çabaları ele aldı." ifadesi kullanıldı.

Suriye'deki durumun da masaya yatırıldığı görüşmeye dair ayrıntılı bilgi verilmedi.

İsrail'in Haaretz gazetesine göre, Jeffrey ve ABD Dışişleri Bakanlığı Suriye Özel Elçisi Joel Rayburn, Ürdün ve Türkiye'yi de kapsayan 4 günlük Ortadoğu turu kapsamında cumartesi günü İsrail'e gelmişti.
Netanyahu 29 Ağustos'ta Suriye'de Esed rejimi ve İran'a ait mevzileri hedef alma tehdidinde bulunmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Başbakan Netanyahu israil

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