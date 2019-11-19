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Netanyahu Washington'un açıklamasını memnuniyetle karşıladı

DÜNYA HABERLERİ  | 19.11.2019 13:18 | Son Güncelleme

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'nun Batı Şeria'daki İsrail yerleşim yerlerinin uluslararası hukukla çelişmediği açıklamasına tepkiler sürüyor.

Netanyahu Washington'un açıklamasını memnuniyetle karşıladı

İsrail açıklamayı olumlu karşılarken Çavuşoğlu "Geçerliliği yoktur" dedi.İsrail Başbakanı Netanyahu ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun Batı Şeria’daki İsrail yerleşim yerlerini uluslararası hukukla çelişmediği yönündeki açıklamasını memnuniyetle karşıladı. İsrail Başbakanlık Ofisi'nden Pazartesi günü yapılan açıklamada “ABD tarihi bir haksızlığı düzelten önemli bir siyaseti kabul etmiştir“ denildi. Açıklamada ABD’nin “Yahudiye ve Samarya’daki İsrail yerleşim yerlerinin uluslararası hukuk açısından yasadışı olduğu yönündeki yanlış iddiayı reddetmesinin” “Yahudi halkının yabancı sömürgeciler olmadığını” yansıttığı belirtildi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo Pazartesi günü Washington’da yaptığı açıklamada “Batı Şeria’da İsrail sivil yerleşim yerleri oluşturulması uluslararası hukukla temelden uyumsuz değildir” demişti. "Bir uluslararası hukuk konusu olarak kimin haklı kimin haksız olduğu yönündeki argümanlar barış getirmez” diyen Pompeo yerleşim yerlerinin hukuki olup olmadığının her bir tekil durumda mahkeme önünde açıklığa kavuşturulması gerektiğini söylemişti.

AB: Yerleşim yerleri uluslararası hukuka aykırı

Avrupa Birliği (AB) ise İsrail yerleşim yerlerini uluslararası hukuka aykırı olarak görmeyi sürdürüyor. Avrupa Birliği Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini "İsrail‘in işgal altındaki Filistin bölgesindeki yerleşim politikasına ilişkin Avrupa Birliği’nin pozisyonu açıktır ve değişmeden sürmektedir" dedi. Mogherini "Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin 2334 sayılı kararında da tekrar teyit edildiği üzere, tüm yerleşim faaliyeti uluslararası hukuk uyarınca yasadışıdır ve iki devletli çözümün yaşayabilirliğini ve kalıcı bir barış şansını aşındırmaktadır" diye konuştu.

Çavuşoğlu: Hiçbir ülke uluslararası hukukun üstünde değildir

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Pompeo'nun açıklamasının hiçbir geçerliliği olmadığını söyledi. Çavuşoğlu Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada "Hiçbir ülke uluslararası hukukun üstünde değildir. Ben yaptım oldu anlayışıyla yapılan açıklamaların da uluslararası hukuk bakımından hiçbir geçerliliği olmayacaktır" ifadelerini kullandı.

KNA, dpa, AP / EC, SSB

©Deutsche Welle Türkçe

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