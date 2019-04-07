Netanyahu'ya sert tepki: 'Dur' deme vakti geldi

MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU: BATI ŞERİA FİLİSTİN TOPRAĞIDIR Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Batı Şeria uluslararası hukukun hilafına İsrail işgali altında bulunan Filistin toprağıdır. Netanyahu’nun seçimler öncesinde yine oy kaygısıyla yaptığı sorumsuzca açıklamalar bu gerçeği hiçbir şekilde değiştiremeyecektir.

FUAT OKTAY'DAN DA TEPKİ GELDİ Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay yaptığı açıklamada "Dış politikada dayatmalara, masa başı oldubittilere ve müttefikliğe aykırı tutumlara müsamaha göstermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, "Bu açıklama Netanyahu'nun işgali meşrulaştırmaya çalışmasının bir diğer örneği..." dedi.

AK PARTİ'DEN TEPKİ



AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise, Twitter'dan Netanyahu'nun "Yahudi yerleşim yerlerini ilhak edeceğim" sözlerine yanıt verdi.

Çelik'in paylaşımları şöyle:

ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs ve Golan kararlarından cesaret ve yüz bulan İsrail Başbakanı Binyamin Netenyahu, Ortadoğu'da barış ve istikrarı pervasızca tehlikeye atmayı sürdürmekte ve provokasyonlar yapmaya devam etmektedir.

Netenyahu, son olarak seçimleri kazanması halinde Batı Şeria'da bulunan yerleşimleri ilhak edeceğini ilan etmiştir. Bu beyan, açıkça BM Güvenlik Konseyi kararlarını ve uluslararası hukuku hiçe saymaktadır. Hukuku çiğneme aşamasından tamamen yok etme aşamasına geçmeye çalışıyor.

Uluslararası toplumun, Netenyahu çılgınlığına bir dur deme vakti gelmiştir ve geçmektedir. Netenyahu’nun tutumu, “uluslararası arası toplum”un tanımını oluşturan tüm değerlere karşı açık bir saldırıdır.

Netenyahu’yu kuşatan bu nefret dilini herkes kınamalıdır. Netenyahu, uluslararası topluma ve hukuka açıkça saldırıyor. Saldırmadığı değer ve hukuk ilkesi kalmadı. Uluslarası toplum kendi değerlerini, Netenyahu’nun saldırganlığına karşı güçlü bir şekilde korumalıdır...

