KUDÜS (AA) – İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, işgal altındaki Filistin topraklarında bulunan yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin sonsuza kadar kalacağını söyledi.

İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre, Başbakan Netanyahu Batı Şeria'daki Efrat Yahudi yerleşim birimini ziyareti sırasında yaptığı konuşmada, Yahudi yerleşim birimlerinin boşaltılmayacağını belirterek, "Buradan (Batı Şeria) tek bir Yahudi yerleşim birimi kaldırılmayacak ve tek bir yerleşimci çıkarılmayacak. Yerleşim birimlerinin boşaltılması işi bitmiştir. Burada yaptığımız Yahudi yerleşim birimleri sonsuza kadar kalacaktır." dedi.

Netanyahu'nun bu açıklamalarının, İsrail Güvenlik Kabinesi'nin bugün Batı Şeria'da Yahudi yerleşimciler için 6 bin yeni konut inşa etme planını onaylamasının ardından gelmesi dikkati çekti.

Başbakan Netanyahu daha önce yaptığı açıklamada, İsrail'in 2005'te abluka altındaki Gazze Şeridi ve Batı Şeria'daki 25 yasa dışı Yahudi yerleşim birimini boşaltmasını "hata" olarak niteleyerek, "İnsanları yerinden etmiyoruz. Bu aptallığa bir son verdik. Hepiniz 2005'te Gazze'de 21, Batı Şeria'da 4 yerleşim birimini boşalttığımızda neler olduğunu biliyorsunuz." ifadelerini kullanmıştı.