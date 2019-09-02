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Netanyahu Yerleşim Yerlerini Genişleteceklerini Söyledi

02.09.2019 12:26 | Son Güncelleme

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Batı Şeria’daki İsrail yerleşim yerlerini arttırmak niyetinde olduğunu söyledi. Bunu daha önce seçim vaadi olarak da dile getiren Netanyahu bir takvim açıklamadı

Netanyahu Yerleşim Yerlerini Genişleteceklerini Söyledi

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Batı Şeria’daki İsrail yerleşim yerlerini arttırmak niyetinde olduğunu söyledi. Bunu daha önce seçim vaadi olarak da dile getiren Netanyahu bir takvim açıklamadı.

İsrail yerleşim yerleri Filistin-İsrail arasındaki en büyük sorunlardan biri. Filistin tarafı Amerika Başkanı Donald Trump’ın da desteğiyle Netanyahu’nun uluslararası anlaşmalara da aykırı şekilde yerleşim yerleri konusunda daha agresif şekilde hareket etmesinden endişe ediyorlar.

Dün Batı Şeria’daki Elkana yerleşim yerindeki bir okulda eğitim yılı açılış törenine katılan Netanyahu, “Tanrı’nın da yardımıyla İsrail’in kutsal topraklarında Yahudi egemenliğini daha da arttıracağız” dedi.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ın Sözcüsü Nabil Ebu Rudeniah, Netanyahu’nun açıklamarını kabul edilemez olarak niteledi ve bunun barış güvenlik ve istikrar açısından tehlikeli olduğunu söyledi.

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, ülkede Nisan ayında yapılan genel seçimler öncesinde de yerleşim yerlerinin arttırılması sözünü vermişti. Ülkede 17 Eylül’de tekrarlanacak seçimler öncesinde de Netanyahu aynı söylemini savunmayı sürdürüyor.

Trump, İsrail’in 1981 yılında Golan Tepeleri’ndeki ilhakını tanıdığını açıklayarak Netanyahu’ya bu konuda destek sağlamıştı.

Öte yandan Amerika, İsrail-Filistin barış planını da İsrail’de yapılacak seçimlerin ardından açıklayacağını duyurmuştu. Filistin tarafı daha önce ekonomik bazı detayları ortaya çıkan planı kabul etmeyeceklerini açıklamıştı.

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