Netanyahu yine Hamas'ı tehdit etti

KUDÜS (AA) - İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, abluka altındaki Gazze Şeridi'nden yapıldığı iddia edilen roket saldırılarına son verilmemesi halinde "büyük bir güç" kullanacaklarını söyleyerek yine Hamas'ı tehdit etti.

Ülkenin güneyinde bulunan İsrail ordusuna ait Gazze bölüğünü ziyaret eden Başbakan Netanhayu, burada üst düzey askeri yetkililerle güvenlik değerlendirme toplantısı yaptı.

Toplantının ardından yaptığı açıklamada Netanyahu, Gazze sınırındaki son gelişmeleri ciddiyetle yakından takip ettiklerini söyledi.

Netanyahu, geçen hafta pazar günü kabine toplantısında yaptığı açıklamaları hatırlatarak, "Kabine toplantısında, 'Eğer bu saldırılar durmazsa, biz onları durdururuz' demiştim. Bugün de tekrar ediyorum, İsrail büyük bir güç kullanacaktır." ifadelerini kullandı.

İsrail ordusundan bu sabah yapılan açıklamada, Gazze'den atıldığı iddia edilen bir roketin İsrail'in güneyindeki Biru's Sebi (Beer Şeva) kentinde bir eve isabet ettiği belirtilmişti.

Bu olayın ardından İsrail'e ait savaş uçakları Gazze'deki bazı hedeflere hava saldırısı düzenlemiş, saldırıda 1 Filistinli şehit olurken, 3 Filistinli de yaralanmıştı.

Gazze'deki gruplar, roket saldırısının kendileriyle bağlantılı olduğu yönündeki iddiaları reddetmişti.

