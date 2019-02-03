Netanyahu yine İran'ı hedef aldı

KUDÜS (AA) - İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, dün İran'ın yeni uzun menzilli füzesini test etmesine ilişkin, Tahran'ın ne yaptığını ve nerede yaptığını bildiklerini, İran'a karşı gerekli adımları atmaya devam edeceklerini söyledi.
Haftalık olağan kabine toplantısı öncesi konuşan Netanyahu, bölgesel gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Netanyahu, İran'ın açıkça İsrail'i yok etme niyetini ortaya koyduğunu dile getirerek, "İran'daki zorbalara açık bir mesajım var. Ne yaptığınızı ve onu nerede yaptığınızı biliyoruz. İsrail'in güvenliği ve geleceğini güvence altına almak için elimizdeki tüm araçları kullanarak İran'a karşı gerekli adımları atmaya devam edeceğiz." dedi
Abluka altındaki Gazze Şeridi'ndeki duruma da değinen Netanyahu, İsrail tarafına geçişleri önlemek için Gazze sınırına duvar örmeye başladıklarını belirtti.
Netanyahu, Gazze Şeridi'ndeki sükunetin korunmamasına da atıfta bulunarak, "Şunu açıkça belirtmeliyim ki eğer Gazze'de sükunet korunmazsa seçim sürecinde de olsa karar alırız ve bu kararı uygulamaktan çekinmeyiz." diyerek Hamas'a gözdağı verdi.
İran, dün Huveyze adı verilen karadan karaya 1350 kilometre menzilli yeni seyir (cruise) füzesini test etmişti.
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