Netanyahu yolsuzluk ve rüşvetten yargılanacak

Netanyahu ise hakkındaki suçlamaları reddediyor.İsrail Adalet Bakanlığı, Başbakan Benyamin Netanyahu hakkında rüşvet aldığı, yolsuzluk yaptığı ve görevini kötüye kullandığı suçlamalarıyla dava açılacağını açıkladı. Netanyahu, görevdeyken hakkında dava açılan ilk İsrail Başbakanı olacak.

Netanyahu, rüşvet suçundan 10 yıla kadar, yolsuzluk ve görevini kötüye kullanma suçlarından ise üç yıla kadar hapis cezası ile karşı karşıya.

Netanyahu hakkındaki suçlamalar

İsrail Başbakanı Netanyahu’ya yönelik en ağır suçlama, Bezeq adlı telekomünikasyon şirketiyle bağlantılı. "Dosya 4000" olarak bilinen vakada, Netanyahu’nun İletişimi Bakanı olarak görev yaptığı dönemde, telekomünikasyon şirketi Bezeq’e hukuki ayrıcalıklar tanıdığı ve bunun karşılığında da şirkete ait Walla adlı internet gazetesinde Netanyahu ve ailesi hakkında olumlu haberler yazıldığı iddia ediliyor. Netanyahu, İletişim Bakanlığı görevinden 2017 yılında istifa etmişti.

Bunun yanı sıra Netanyahu ve ailesi 2007 ile 2016 yılları arasında yaklaşık 230 bin euro değerinde mücevher, puro, şampanya gibi pahalı hediyeler almak ve bunun karşılığında bu hediyeleri veren zengin iş insanlarına finansal ve kişisel imtiyazlar sağlamakla suçlanıyor. Polisin verdiği bilgilere göre, Netanyahu’nun film yapımcısı Arnon Milchan ve Avustralyalı iş insanı James Packer’dan pahalı hediyeler aldığı ve karşılığında Milchan’a vergi indirimleri sağladığı ve ABD vizesi almasına yardım ettiği iddia ediliyor.