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  4. Netanyahu'yu omuzundan vurmuştu! Theresa Halsa hayatını kaybetti

Netanyahu'yu omuzundan vurmuştu! Theresa Halsa hayatını kaybetti

DÜNYA HABERLERİ  | 29.03.2020 02:43 | Son Güncelleme

Filistinli kadın gerilla Theresa Halsa (66) Ürdün'de hayatını kaybetti.

Netanyahu'yu omuzundan vurmuştu! Theresa Halsa hayatını kaybetti

Filistin Ulusal Meclis Başkanı Selim Zanun, Filistin direnişinin sembol isimlerinden Theresa Salsa'nın vefatı üzerine taziye mesajı yayımladı.

Halsa'nın, Filistin Devrim Yaralıları Birliği Başkanı olduğunu hatırlatan Zanun, "Halsa, Filistin'i gönlünde taşıyan biriydi. Sonsuz direnişine 70'lerde başlamıştı." ifadelerini kullandı.

Filistin direnişinin efsane gerilla kadını olarak kabul edilen Theresa Salsa, 1954'te Akka'da dünyaya geldi.

Fetih Hareketi'ne katılan Halsa, Kara Eylül Örgütü'nde faaliyetlerde bulundu. Halsa, 8 Mayıs 1972'de Belçika uçağı Sabina'yı kaçıran 4 Filistinli gerilla arasında yer aldı. Sabina uçağını Ben Gurion Havalimanı'na indiren korsanlar, İsrail'de tutuklu Filistinli ve Ürdünlülerin serbest bırakılmasını istemişti.

BAŞBAKAN NETANYAHU'YU OMUZUNDAN YARALAMIŞTI

Kurtarma operasyonunu Uluslararası Kızılhaç çalışanı üniformasıyla yapan İsrail Özel Kuvvetleri ekibinin içinde Binyamin Netanyahu da vardı. Çıkan çatışmada Halsa, Netanyahu'yu omzundan yaralamıştı.

İsrail kuvvetlerinin operasyonu sonucunda uçağı kaçıran ekipten iki kişi ölmüş, Halsa ile kız arkadaşı Rima İsa ele geçirilmişti.

Halsa, iki kez 40 yıl müebbet hapse mahkum olmuştu. Hapishanede 10 yıl geçirdikten sonra 1983'te Filistinliler ile yapılan esir takasında serbest bırakılan Halsa, ülkeden sürgün edilmişti.

Filistin'e girişi yasaklanan Halsa, Ürdün'ün başkenti Amman'da yaşadı. Son döneminde kansere yakalanan Halsa, dün hayatını kaybetti. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Filistin filistin direnişi Kara Eylül Örgütü Theresa Halsa

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