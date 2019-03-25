Netanyahu’dan ABD Gezisini Kısa Kesme Kararı

Gazze’den atıldığı belirtilen bir roketin İsrail Tel Aviv’de bir eve isabet etmesi ve 7 kişinin yaralanması üzerine İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Amerika seyahatini kısa kesip ülkesine dönme kararı aldı. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı. Sabahın erken saatlerinde Gazze Şeridi’nden fırlatılan bir roket İsrail’in orta kesiminde bir eve isabet etmiş, olayda yedi kişi yaralanmıştı. İsrail ordusu roketin Gazze Şeridi’nden atıldığını ve Kfar Saba kentinin kuzeyindeki Mismehret bölgesinde bir eve isabet ettiğini söyledi. Kurtarma ekipleri yaralılardanikisinin kadın olduğunu ve yaralarının orta seviyede olduğunu, iki çocuk ve bir bebeğin de hafif yaralarla tedavi altına alındıklarını bildirdi. Olayın İsrail’de erken seçimlerden hemen önce yeni bir şiddet dalgasını alevlendirmesinden endişe ediliyor. İsrail ordusu saldırının ardından Gazze Sınırındaki mevzilerini güçlendirdiğini kaydetti. İsrail roketin Hamas’ın kontrolündeki bölgeden fırlatıldığını kaydederken, saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

İsrailli yetkililer, Hamas üretimi olan yaklaşık 120 kilometre menzilli roketin Refah yakınlarındaki bir fırlatma sahasından atıldığını belirtiyor. İsrail ordusu Gazze Şerdi’ni İsrail’den ayıran güvenlik çitlerinin yakınındaki tarım çalışmalarını durdurma kararı aldı. Karar Gazze Şeridi’nden atılan roketin ardından gerilimin artması ihtimaline karşı önlem olarak alındı. Ordu, yolları ve çitin İsrail tarafını kapatacağını ve bölge sakinlerinden güvenlik önlemlerine uymaları uyarısı yapacaklarını bildirdi. İsrail’e ait binlerce hektar tarım arazisi Gazze sınırı yakınında yer alıyor. İsrail Başbakan’ı Benyamin Netanyahu Gazze’den düzenlenen roket saldırısının ardından Washington ziyaretini kısa keseceğini bildirdi. Netanyahu roket saldırısını bir suç eylemi olarak değerlendirdi ve İsrail’in yanıtının sert olacağını kaydetti. Gazze Şeridi’nden 2014’ten bu yana ilk kez 15 Mart’ta Tel Aviv’e iki roket ateşlenmiş, olayda ölen ya da yaralanan olmamıştı. Çatışma durumunun tırmanması İsrail’de 9 Nisan’da yapılacak seçimleri etkileyebilir.