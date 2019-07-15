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Netanyahu'dan AB'ye İran tepkisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.07.2019 21:32 | Son Güncelleme

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu: - "Öyle görünüyor ki İran'ın nükleer füzeleri Avrupa topraklarına düşene kadar Avrupa'da uyanmayacak olanlar var ama ondan sonra elbette çok geç olacak"

KUDÜS (AA) - İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini'nin, nükleer anlaşmaya bağlı kalan tarafların İran'ın ihlallerini önemli bir uyumsuzluk olarak görmediği yönündeki açıklamasına tepki gösterdi.

Netanyahu, sosyal medya hesabından paylaştığı görüntülü mesajında, Mogherini'nin nükleer anlaşmaya ilişkin açıklamasını sert şekilde eleştirdi.

Mogherini'nin açıklamalarını Avrupa'nın geçmişte Nazi Almanyasının yükselişine karşı izlediği politikaya benzeten Netanyahu, "Bu bana Avrupa'nın 1930'lu yıllardaki yatıştırıcı politikasını hatırlatıyor. O zaman da başını kuma sokanlar yaklaşan tehlikeyi görememişti." dedi.

Netanyahu, AB'yi İran'a karşı gerekli adımları atmadığı gerekçesiyle eleştirerek, "Öyle görünüyor ki İran'ın nükleer füzeleri Avrupa topraklarına düşene kadar Avrupa'da uyanmayacak olanlar var ama ondan sonra elbette çok geç olacak." diye konuştu.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, Brüksel'de düzenlenen AB Dış İlişkiler Konseyinin ardından yaptığı basın toplantısında, İran nükleer anlaşmasına bağlı kalan tarafların, Tahran'ın ihlallerini önemli bir uyumsuzluk olarak görmediğini kaydederek, tarafların anlaşmada yer alan "ihtilaf çözüm mekanizmasını İran'a karşı şu an için işletmeyi düşünmediklerini" belirtmişti.

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Anahtar Kelimeler:
AB Binyamin Netanyahu İRAN israil

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