Netanyahu'dan Arap ülkeleri ile yakınlaşma sinyali

Umman Dışişleri Bakanı ile görüşen İsrail Başbakanı Netanyahu, Arap ülkelerine diyaloğu geliştirme mesajı verdi.Arap ülkeleri ile ilişkileri geliştirmek isteyen İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Körfez ülkesi Umman'ın Dışişleri Bakanı Yusuf bin Alevi bin Abdullah ile bir araya geldi. Görüşme, Polonya'nın başkenti Varşova'da ABD'nin öncülüğünde düzenlenen Ortadoğu Konferansı sırasında gerçekleşti. Netanyahu'nun ofisi tarafından yayınlanan videoda konuşan Umman Dışişleri Bakanı, görüşmenin bölge için yeni bir dönemin habercisi olduğunu belirterek Ortadoğu'da halkların geçmişe takılıp kaldıkları için çok acı çektiğine dikkat çekti. Netanyahu da "Çoğu (ülke), bu konferansta da olmak üzere Umman'ın izinden gidiyor" sözleriyle İsrail ile ilişkileri geliştirmek isteyen başka Arap ülkeleri olduğunu ima etti. Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi Umman da İsrail ile diplomatik ilişkilere sahip değil. Netanyahu Ekim ayındaki ziyaretiyle, 1994'ten beri Umman'ı ziyaret eden ilk İsrail başbakanı olmuştu.

Varşova'daki zirve son dönemde çok sayıda Arap ülkesi ile iyi ilişkiler geliştirdiklerini söyleyen Netanyahu için bir fırsat niteliği taşıyor. Arap liderler ile zirve sırasında gerçekleştireceği temasların, Nisan ayında yapılacak seçimler öncesi Netanyahu'nun diplomatik başarı hanesine artı puan olarak yazılabileceği yorumları yapılıyor. İsrail'in Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Danny Danon da Arap ülkeleri ile yakınlaşmayı yakın bir süre önce Kudüs'te gazetecilere yaptığı açıklamada gündeme taşımıştı. Danon, "Şu an itibarıyla bizimle işbirliği yapıyorlar. Biz tanımalarını, bizim teknolojimizi ve savunma sistemlerimizi kullanmaktan çekinmemelerini istedik" demişti. Tahran'dan Varşova tepkisi: İran karşıtı sirk Amerika Birleşik Devletleri'nin öncülüğünde Varşova'da düzenlenen iki günlük konferansın ana teması, "Ortadoğu'da barış ve güvenliğin sağlanması." Ancak, İran'ın davet edilmediği, ABD ve müttefiklerinin katıldığı konferansın asıl hedefinin İran'ın bölgede yalnızlaştırılması olduğu değerlendirmeleri yapılıyor.