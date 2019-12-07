Netanyahu'dan başbakanlık seçimi önerisi

KUDÜS (AA) - İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, partisi Likud ve Mavi-Beyaz İttifakı arasında koalisyon hükümetinin kurulamaması halinde ülkede yeniden erken genel seçimlerin yapılması yerine halkın sadece başbakanı seçmek için sandık başına gitmesini önerdi.

Netanyahu, yayınladığı görüntülü mesajda, ülkede koalisyon hükümetinin Benny Gantz liderliğindeki Mavi-Beyaz İttifakı'nın tutumu nedeniyle kurulamadığı iddiasında bulundu.

Partisi Likud ile Mavi-Beyaz İttifakı arasında birlik hükümetinin kurulması için henüz "geç olmadığını" vurgulayan Netanyahu, Gantz'a bir kez daha koalisyon çağrısı yaparak, şunları kaydetti:

"Mavi-Beyaz liderleri ulusal birlik hükümeti kurmaya yanaşmıyorsa gereksiz erken seçimi engellemek için bir seçenek daha var, o da Benny Gantz ve benim aday olacağım direk başbakanlık seçimi."

- İsrail'de başbakanlık seçimi uygulaması yok

Meclise koalisyon hükümetini kuracak bir milletvekili üzerinde anlaşılması için tanınan sürenin sona ermesine günler kala gelen bu çağrıya Mavi-Beyaz lideri Gantz'ın ne cevap vereceği merak ediliyor.