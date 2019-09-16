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Netanyahu’dan Batı Şeria’da ‘Tüm Yahudi Yerleşkelerini’ İlhak Vaadi

16.09.2019 18:11 | Son Güncelleme

İsrail’deki seçim kampanyası boyunca Batı Şeria’daki Yahudi yerleşkelerini ilhak edeceği vaadinde bulunan Başbakan Binyamin Netanyahu, söylemlerini yineledi

Netanyahu’dan Batı Şeria’da ‘Tüm Yahudi Yerleşkelerini’ İlhak Vaadi

İsrail’deki seçim kampanyası boyunca Batı Şeria’daki Yahudi yerleşkelerini ilhak edeceği vaadinde bulunan Başbakan Binyamin Netanyahu, söylemlerini yineledi. Netanyahu bu kez planına, Filistinliler’in yönetimindeki Batı Şeria’da bulunan ‘tüm Yahudi yerleşkelerini’ dahil etti.

Seçimlerin bir gün öncesinde açıklamalarda bulunan Netanyahu, milliyetçi seçmenlerin desteğini kazanmak adına Batı Şeria’nın ilhakıyla ilgili vaadini yeniden dile getirdi.

Pazartesi günü İsrail Ordusu Radyosu’na konuşan Netanyahu, “Egemenliği tüm yerleşkelerde ve yerleşke bloklarına sağlamayı hedefliyorum. Bunlara güvenlik açısından ya da İsrail’in mirası açısından önem taşıyan yerler de dahil” dedi.

‘İlhak planına El Halil de dahil’

Netanyahu, Filistinliler’in en büyük kentlerinden El Halil’in de bu yerlere dahil olup olmadığı sorusunaysa, “elbette” diyerek yanıt verdi.

Netanyahu’nun Filistinliler’in yoğunlukta olduğu El Halil’deki küçük Yahudi yerleşkelerine yönelik son mesajına Filistin Yönetimi’nden tepki geldi.

Netanyahu’nun açıklamalarını protesto etmek amacıyla Ürdün Vadisi’nde bir toplantı düzenleyen Filistin Yönetimi yetkilileri, Ürdün Vadisi’nin Filistinliler’e ait topraklar olduğunu, herhangi bir yerleşkenin ya da ilhakın yasadışı olduğunu söylediler.

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