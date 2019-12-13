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Netanyahu’dan Boris Johnson’a tebrik

DÜNYA HABERLERİ  | 13.12.2019 12:42 | Son Güncelleme

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ı seçim zaferi için tebrik etti.

ABD, (DHA)- İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ı seçim zaferi için tebrik etti.

İsrail Başbakanlığı Twitter hesabından yapılan paylaşımda; Netanyahu ile Boris Johson’ın İngiltere Başbakanlık konutu girişinde el sıkıştığı bir fotoğraf yeralırken, Johnson’ı 'tarihi zaferi' için tebrik ederek, “İngiltere halkı ve aramızdaki arkadaşlık için harika bir gün” denildi.

Öte yandan Mavi-Beyaz İttifakı lideri Benny Gantz da yaptığı paylaşımda Boris Johnson’ı tebrik ederek “İngiltere ve İsrail arasındaki ekonomik, kültürel ve güvenlik ilişkilerimizi güçlendirmek için sabırsızlanıyorum” ifadelerini kullandı.

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