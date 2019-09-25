Netanyahu'dan Erdoğan'a tepki: Yalan söylemeyi bırak

Başbakan Netanyahu, Erdoğan'ı yalancılık ve çifte standartla suçladı.ABD'de katıldığı bir etkinlikte İsrail'in Gazze'deki uygulamalarını Holokost ile eşdeğer gördüğünü belirten Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu sert tepki gösterdi.

Netanyahu'nun çalışma ofisinden yapılan açıklamada İsrail Başbakanı'nın, "İsrail'i karalamaktan vazgeçmeyen, ülkesindeki Kürtleri katleden ve Ermeni halkına uygulanan korkunç soykırımı inkar eden biri İsrail'e ne yapması gerektiğini vaaz edemez. Erdoğan, yalan söylemeyi bırak" sözleriyle tepki gösterdiği ifade edildi.

İsrail Dışişleri Bakanı İsrael Katz da Twitter hesabından yayınladığı mesajda, "Erdoğan'ın Yahudilerin Naziler tarafından imha edilmesini, İsrail'in Gazze'deki uygulamalarıyla kıyaslayan antisemit açıklamalarını şiddetle kınıyorum" ifadesini kullandı. Katz, diğer bir mesajında ise eleştirilerini, "Sistematik olarak insan haklarını ihlal eden, Kürtleri acımasızca kovuşturan ve Hamas terör örgütünü destekleyen biri, İsrail'e ahlak öğütleyecek son kişidir. Utan Erdoğan" sözleriyle sürdürdü.