HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Netanyahu'dan eski casusa İsrail kimliği

Netanyahu'dan eski casusa İsrail kimliği

30.12.2020 11:28 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Netanyahu'dan eski casusa İsrail kimliği

1980'lerde İsrail için casusluk yapan ABD'li istihbarat görevlisi Jonathan Pollard, 30 yıl cezaevinde kaldıktan sonra İsrail'e gitti.

Pollard ve eşini Tel Aviv'de Başbakan Netanyahu karşıladı.ABD'de İsrail için casusluk yaptığı suçlamasıyla 30 yıl cezaevinde kaldıktan sonra serbest bırakılan eski casus Jonathan Pollard bugün İsrail'e gitti. Jonathan Pollard ve eşi Esther Pollard, Tel Aviv havalimanında Başbakan Benyamin Netanyahu tarafından karşılandı. "Artık evinizdesiniz" diyen Netanyahu, 66 yaşındaki Pollard'a İsrail nüfus cüzdanını verdi.

Uçaktan inmesinin ardından koruyucu maskeyi çıkartarak toprağı öpen Pollard, Başbakan Netanyahu'ya yardımlarından dolayı teşekkür ederek, eşi ile birlikte İsrail'de yeni bir hayat kurmak istediklerini söyledi.

ABD Donanmasına bağlı istihbarat biriminde analist olarak görev yapan Pollard, İsrail istihbarat servislerine binlerce gizli belgeyi aktardığı suçlamasıyla 1985 yılında gözaltına alınmıştı. Pollard'ın gizli belgeleri İsrail'e göndermesi karşılığında yüklü miktarlarda para aldığı belirtilmişti. Pollard, 1987 yılında İsrail için ajanlık yaptığı suçlamasıyla müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı. Teksaslı Yahudi bir aileden gelen Pollard, 30 yıl sonra 2015 yılında tahliye edilmiş ancak güvenlik gerekçesiyle ABD'yi 5 yıl boyunca terk etmesine izin verilmemişti. Pollard'ın avukatları getirilen kısıtlamaları Pollard'ın hayatını kazanmasının önündeki "aşılamaz engeller" olarak nitelendirerek, eleştirmişti.

İsrail hükümeti, Pollard'ın ülkeyi terk etmesine izin verilmesi için defalarca girişimde bulunmuş, olay ABD ile İsrail arasında diplomatik gerginliğe yol açmıştı. İsrail'de bir kahraman olarak görülen Pollard'a 1995 yılında İsrail vatandaşlığı verilmişti.

AFP,dpa/JD,TY

© Deutsche Welle Türkçe

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Kim Milyoner Olmak İster'de gülümseten anlar! Kenan İmirzalıoğlu bile kendini tutamadı Kim Milyoner Olmak İster'de gülümseten anlar! Kenan İmirzalıoğlu bile kendini tutamadı
O ükede kürtaj yasallaştıO ükede kürtaj yasallaştı
23 Aralık İstanbul'da elektrik kesintisi olacak yerler!23 Aralık İstanbul'da elektrik kesintisi olacak yerler!

En Çok Okunan Haberler

MasterChef'te 2. finalist belli oldu! Şefleri duygulandıran veda

MasterChef'te 2. finalist belli oldu! Şefleri duygulandıran veda

Cezaevine giriyorlar! "Hak ettiğimiz son"

Cezaevine giriyorlar! "Hak ettiğimiz son"

Beyoğlu'nda 3 metre uzunluğunda piton ele geçirildi

Beyoğlu'nda 3 metre uzunluğunda piton ele geçirildi

Çin'in ürettiği koronavirüs aşısı Türkiye'de

Çin'in ürettiği koronavirüs aşısı Türkiye'de

Hareketlilik 04.00'te yaşandı: Tarlaya uçunca yakalandılar

Hareketlilik 04.00'te yaşandı: Tarlaya uçunca yakalandılar

Zorunlu olmuştu! Yeni dönem böyle başladı

Zorunlu olmuştu! Yeni dönem böyle başladı

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Son dakika: Yüz yüze eğitime 15 Şubat 2021'e kadar ara verildi

Son dakika: Yüz yüze eğitime 15 Şubat 2021'e kadar ara verildi

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Korona aşısı olan İsrailli 2 saat sonra hayatını kaybetti

Korona aşısı olan İsrailli 2 saat sonra hayatını kaybetti

Tepki çeken olay! İş yerlerindeki bayraklara saldırdı

Tepki çeken olay! İş yerlerindeki bayraklara saldırdı

Ödülünü Bakan Koca'dan almıştı! Yılın hekiminden acı haber

Ödülünü Bakan Koca'dan almıştı! Yılın hekiminden acı haber

Diğer Haberler

'Covid-19 inkarcıları terör tehlikesi oluşturuyor'

'Covid-19 inkarcıları terör tehlikesi oluşturuyor'

Arjantin'de kürtaj yasallaştı

O ükede kürtaj yasallaştı

Astrazeneca - Oxford aşısına İngiltere'den ilk onay

Bir aşıya daha onay geldi!

İnsanlığın kullandığı en eski alet bulundu

İnsanlığın kullandığı en eski alet bulundu

Korona bir onlara ulaşamadı: 900 yıllık karantina

Korona bir onlara ulaşamadı!

Mutasyona uğramış koronavirüs ABD'de de görüldü

Mutasyonlu virüs bir ülkede daha görüldü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.