Netanyahu'dan "Gazze'deki gerginlik uzayacak" açıklaması

KUDÜS (AA) - İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İslami Cihad Hareketi'nin önde gelen komutanlarından Beha Ebu'l Ata'nın öldürülmesiyle başlayan gergin sürecin zaman alabileceğini belirterek, İsraillilerden "sabırlı" olmalarını istedi.

Başkent Tel Aviv'deki Savunma Bakanlığı'nda basın toplantısı düzenleyen Netanyahu, "İsrail gerginlik istemiyor. Ancak kendimizi korumak için ne gerekiyorsa yapacağız. Bu zaman alabilir ve İsrail ordusunun bu görevi yerine getirmesine müsaade edilmesi gerekiyor." dedi.

"Vatandaşlarımıza zarar verip kaçabileceğini zanneden herkes yanılıyor. Kim bize zarar verirse biz de ona zarar veririz." ifadelerini kullanan Netanyahu, İsrail'in güvenlik ve siyaset kabinesinin, Ebu'l Ata suikastını 10 gün önce onayladığını kaydetti.

Aynı toplantıda konuşan İsrail Genelkurmay Başkanı Aviv Kochavi ise "suikastların devam etme ihtimaline" dikkati çekerek, "Bizim gerginliği tırmandırmaktan bir çıkarımız yok. Ancak biz gerginliğe ve hedef alarak öldürme operasyonlarının devam etmesi ihtimaline de hazırız." diye konuştu.