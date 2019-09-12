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Netanyahu'dan Gazze'ye savaş tehdidi

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.09.2019 10:58 | Son Güncelleme

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu: "Görünüşe göre (Gazze'de) geniş çaplı bir operasyon başlatmaktan başka seçenek kalmadı"

KUDÜS (AA) - İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, "Geniş çaplı operasyon yapmaktan başka seçenek kalmamış gibi görünüyor" ifadesiyle abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırı tehdidinde bulundu.

Netanyahu, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yapacağı görüşme için Soçi'ye hareketinden önce son günlerde Gazze ile İsrail arasında artan gerilime ilişkin İsrail'in Kanal 13 televizyonuna değerlendirmelerde bulundu.

İsrail'in hazır olduğunda Gazze'ye yönelik askeri operasyon yapacağını dile getiren Netanyahu, "Görünüşe göre (Gazze'de) geniş çaplı bir operasyon başlatmaktan başka seçenek kalmadı." ifadesini kullandı.

Netanyahu'nun, salı akşamı ülkenin güneyindeki Aşdod kentinde düzenlediği seçim mitingi sırasında Gazze'den İsrail tarafına 2 roket atılmıştı.

Roket sirenleri nedeniyle Netanyahu, konuşmasını yarıda keserek kısa süreliğine kürsüden ayrılmıştı.

İsrail ordusu, salı günkü roketlere karşılık dün sabah erken saatlerde Gazze'de 15 noktaya hava saldırısı düzenlendiğini duyurmuştu.

Gazze'den roket atıldığını gerekçe göstererek İsrail ordusu dün, Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'na ait olduğu ifade edilen noktaları vurmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Binyamin Netanyahu Gazze Şeridi israil

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