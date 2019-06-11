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Netanyahu'dan "İran atom bombası imal etmeye çok yakın" iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.06.2019 02:36 | Son Güncelleme

Netanyahu'dan "İran atom bombası imal etmeye çok yakın" iddiası

KUDÜS (AA) - İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran'ın atom bombası üretmeye her zamankinden daha yakın olduğunu savundu.

İsrail Kamu Yayın Kuruluna (KAN) göre, Netanyahu, İsrail ve tüm dünyanın güvenliğini tehlikeye sokacak olan İran'ın nükleer silah geliştirmesine kesinlikle izin vermeyeceğini söyledi.

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'in "Netanyahu İran'ı yıkmakla tehdit ediyor" açıklamalarına cevap veren Netanyahu, "Gün aşırı İsrail'i yok etmekle tehdit eden Tahran'dır." dedi.

"İran atom bombası elde etmeye her zamankinden daha yakın" diyen Netanyahu, İran'ın nükleer programını hızlandırmak için yoğun çaba gösterdiğini iddia etti.

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atom bombası Binyamin Netanayahu İRAN israil nükleer silah

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