HABER

Netanyahu'dan Macron'a İran uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.08.2019 19:26 | Son Güncelleme

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu: "Bölgede saldırganlığını artıran İran ile görüşmek için doğru bir zaman değil"

KUDÜS (AA) - İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran'ın bölgede "saldırganlığını artırdığını" iddia ederek, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a böylesi bir süreçte Tahran yönetimiyle görüşmenin "doğru olmadığını" söyledi.

Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Netanyahu ile Macron bölgesel gelişmeleri ele aldıkları telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Fransa tarafının isteği üzerine yapıldığı belirtilen görüşmede, her türlü saldırıya karşı İsrail'in kendisini koruyacağını kaydeden Netanyahu, "Bölgede saldırganlığını artıran İran ile görüşmek için doğru bir zaman değil." ifadesini kullandı.

Macron, Fransa'nın Biarritz kentinde gerçekleştirilen G7 Zirvesi'nin son gün oturumunun ardından ABD Başkanı Donald Trump ile ortak basın toplantısı düzenlemiş, burada yaptığı açıklamada, gelecek haftalarda Başkan Trump ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin görüşmesini istediğini belirterek, "Görüşmenin gerçekleşebilmesi ve anlaşma yapılabilmesi için şartları oluşturduk." demişti.

Trump da Ruhani ile görüşme ihtimaline ilişkin "Koşullar doğru olursa tabii ki kabul ederim." ifadesini kullanmıştı.

İran Cumhurbaşkanı Ruhani de Trump'ın açıklamasına, "Yaptırımları sona erdirmedikleri sürece İran-ABD ilişkileriyle ilgili hiçbir olumlu gelişmeye şahit olmayacağız." cevabını vermişti.

PARTNER Yazı böyle bitirdi Yazı böyle bitirdi
Motosiklet kazasında ölen doktor toprağa verildiMotosiklet kazasında ölen doktor toprağa verildi
Ağaca çarpan otomobilde yaşamını yitiren 3 kişi toprağa verildiAğaca çarpan otomobilde yaşamını yitiren 3 kişi toprağa verildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Fransa İRAN israil

En Çok Okunan Haberler

Arif Komiş Malezya'da yakalandı

Arif Komiş Malezya'da yakalandı

Cinsiyet geçiş sürecinde! '5 yaşımda...'

Cinsiyet geçiş sürecinde! '5 yaşımda...'

İzleyicileri çıldırtan yarışmacı! Müge Anlı uyardı

İzleyicileri çıldırtan yarışmacı! Müge Anlı uyardı

İstanbul emniyetinde kritik görev değişiklikleri...

İstanbul emniyetinde kritik görev değişiklikleri...

Kan davası dehşeti! Öldürdükten sonra kimseyi yaklaştırmadılar

Kan davası dehşeti! Öldürdükten sonra kimseyi yaklaştırmadılar

Erdoğan'dan AK Parti'deki istifa iddialarıyla ilgili açıklama

Erdoğan'dan AK Parti'deki istifa iddialarıyla ilgili açıklama

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

FETÖ'nün suikast timini yakalayan komutanla ilgili yeni gelişme

FETÖ'nün suikast timini yakalayan komutanla ilgili yeni gelişme

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

5 aydır her yerde aranıyordu! Korkunç halde bulundu!

5 aydır her yerde aranıyordu! Korkunç halde bulundu!

ABD'den flaş Türkiye ve S-400 açıklaması!

ABD'den flaş Türkiye ve S-400 açıklaması!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! Ege Denizi'nde 4.4 büyüklüğünde deprem

Ege Denizi'nde korkutan deprem!

Çorlu'da kanlı pusu! Sevgililere sokak ortasında silahlı saldırı

Çorlu'da kanlı pusu! Sevgililere sokak ortasında silahlı saldırı

Taksiciler 'Ayar' kuyruğunda! Pazartesi başlıyor

Kuyruğun ucu bucağı görünmedi! Yüzlerce taksici oraya akın etti

Silivri'deki 30 Ağustos törenine 'Şeker Nine' damgasını vurdu

30 Ağustos törenine 'Şeker Nine' damgasını vurdu

Kan davası dehşeti! Öldürdükten sonra kimseyi yaklaştırmadılar

Kan davası dehşeti! Öldürdükten sonra kimseyi yaklaştırmadılar

Anadolu Kavağı'nda yangın kontrol altında alındı

Anadolu Kavağı'nda yangın!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.