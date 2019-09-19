Netanyahu'dan rakibi Gantz'a koalisyon çağrısı

Meclise girmesine kesin gözüyle bakılan sağ partilerin liderleriyle görüştüğünü ve söz konusu partilerle koalisyon görüşmelerine blok halinde katılmayı planladıklarını aktaran Netanyahu, kurulacak koalisyon hükümetinin geniş katılımlı olması gerektiğini vurguladı.

Netanyahu, sağ partilerden oluşan bir koalisyon hükümetini kurmaktan yana olduğunu ancak mevcut şartlar altında geniş katılımlı ulusal birlik hükümeti kurmaktan başka çare olmadığını belirtti.

Netanyahu, yayınladığı video mesajla seçim sonuçlarına ve muhtemel koalisyon seçeneklerine ilişkin değerlendirmeler yaptı.

KUDÜS (AA) - İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, liderliğin kendisinde olduğu geniş katılımlı koalisyon hükümeti kurmak için Mavi-Beyaz İttifakı lideri Benny Gantz'a çağrıda bulundu.

- "Tekrar seçime gitmeyelim"

İsrail halkının kendisi ve Gantz'ın beraber çalışmasını beklediğini kaydeden Netanyahu, şu ifadeleri kullandı:

"Benny, geniş katılımlı birlik hükümeti kurulması bize bağlı. Haydi bugün herhangi bir saatte buluşalım ve bu süreci ilerletelim. Üçüncü kez seçimlere gidemeyiz. Buna gerek yok. Tekrar seçime gitmeye karşıyım."

Seçim kampanyası boyunca Netanyahu'nun hedefinde olan Gantz'ın İsrail Başbakanı'nın bu çağrısına cevabı merak ediliyor.

Gantz, seçimden önce yaptığı açıklamalarda Netanyahu'nun parti liderliğinden ayrılması halinde Likud ile koalisyon kurmaya hazır olduklarını dile getirmişti.

- Gantz'ın partisi arayı açıyor

Netanyahu, yeni kurulacak koalisyon hükümetinin liderliğini kimseye kaptırmama konusunda hevesli olsa da eski Genelkurmay Başkanı Gantz'ın liderliğindeki Mavi-Beyaz İttifakı, İsrail Başbakanı'nın partisi Likud ile arayı iyice açtı.

İsrail Merkez Seçim Komisyonu, 17 Eylül'de yenilenen seçimlerdeki oyların şu ana kadar yüzde 97'sinin sayıldığını duyurdu.