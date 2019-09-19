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Netanyahu'dan rakibi Gantz'a koalisyon çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.09.2019 11:56 | Son Güncelleme

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu: "Benny, geniş katılımlı birlik hükümeti kurulması bize bağlı. Haydi bugün herhangi bir saatte buluşalım ve bu süreci ilerletelim. Üçüncü kez seçimlere gidemeyiz"

KUDÜS (AA) - İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, liderliğin kendisinde olduğu geniş katılımlı koalisyon hükümeti kurmak için Mavi-Beyaz İttifakı lideri Benny Gantz'a çağrıda bulundu.

Netanyahu, yayınladığı video mesajla seçim sonuçlarına ve muhtemel koalisyon seçeneklerine ilişkin değerlendirmeler yaptı.

Ülkede salı günü gerçekleştirilen seçimlerde oy sayma işlemi devam ederken, partisi geriye düşen Netanyahu, Başbakanlık koltuğunu korumak için kendisinin lider olacağı geniş katılımlı koalisyon hükümeti kurmak amacıyla rakibi Gantz'a çağrıda bulundu.

Netanyahu, sağ partilerden oluşan bir koalisyon hükümetini kurmaktan yana olduğunu ancak mevcut şartlar altında geniş katılımlı ulusal birlik hükümeti kurmaktan başka çare olmadığını belirtti.

Meclise girmesine kesin gözüyle bakılan sağ partilerin liderleriyle görüştüğünü ve söz konusu partilerle koalisyon görüşmelerine blok halinde katılmayı planladıklarını aktaran Netanyahu, kurulacak koalisyon hükümetinin geniş katılımlı olması gerektiğini vurguladı.

- "Tekrar seçime gitmeyelim"

İsrail halkının kendisi ve Gantz'ın beraber çalışmasını beklediğini kaydeden Netanyahu, şu ifadeleri kullandı:

"Benny, geniş katılımlı birlik hükümeti kurulması bize bağlı. Haydi bugün herhangi bir saatte buluşalım ve bu süreci ilerletelim. Üçüncü kez seçimlere gidemeyiz. Buna gerek yok. Tekrar seçime gitmeye karşıyım."

Seçim kampanyası boyunca Netanyahu'nun hedefinde olan Gantz'ın İsrail Başbakanı'nın bu çağrısına cevabı merak ediliyor.

Gantz, seçimden önce yaptığı açıklamalarda Netanyahu'nun parti liderliğinden ayrılması halinde Likud ile koalisyon kurmaya hazır olduklarını dile getirmişti.

- Gantz'ın partisi arayı açıyor

Netanyahu, yeni kurulacak koalisyon hükümetinin liderliğini kimseye kaptırmama konusunda hevesli olsa da eski Genelkurmay Başkanı Gantz'ın liderliğindeki Mavi-Beyaz İttifakı, İsrail Başbakanı'nın partisi Likud ile arayı iyice açtı.

İsrail Merkez Seçim Komisyonu, 17 Eylül'de yenilenen seçimlerdeki oyların şu ana kadar yüzde 97'sinin sayıldığını duyurdu.

Komisyonun verilerine göre, Mavi-Beyaz'ın milletvekili sayısı 32'den 33'e yükselirken, Likud'un meclise göndereceği vekil sayısı 31'de kaldı.

Eski Savunma Bakanı ve koalisyon görüşmelerinde kilit role sahip olduğu ifade edilen Avigdor Liberman'ın partisi İsrail Evimiz'in de sandalye sayısı 1 eksilerek 8'e düştü.

İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden partilerin oluşturduğu Ortak Arap Listesi Bloku'nun da milletvekili sayısı 13'ten 12'ye geriledi.

İsrail'de yenilenen seçimlerde hiçbir parti 120 sandalyeli mecliste tek başına iktidara gelebilmek için gerekli 61 milletvekili sayısına ulaşamamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Binyamin Netanyahu israil seçim

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