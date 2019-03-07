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Netanyahu’dan THAAD hava savunma sistemine ziyaret

YAŞAM HABERLERİ  | 07.03.2019 09:49 | Son Güncelleme

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD’nin İsrail’e konuşlandırdığı THAAD hava savunma sistemini ziyaret etti.İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD’nin İsrail Büyükelçisi David Friedman ile beraber, ABD’nin İsrail’e konuşlandırdığı THAAD hava savunma sistemini ziyaret etti.

Netanyahu’dan THAAD hava savunma sistemine ziyaret

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD’nin İsrail’e konuşlandırdığı THAAD hava savunma sistemini ziyaret etti.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD’nin İsrail Büyükelçisi David Friedman ile beraber, ABD’nin İsrail’e konuşlandırdığı THAAD hava savunma sistemini ziyaret etti. Netanyahu ziyareti sırasında yaptığı konuşmada, "THAAD sistemi konuşlanması İsrail ile ABD arasındaki güçlü ittifakın güçlü bir göstergesidir" diyerek, THAAD’ın bölgedeki İsrail’e karşı mevcut ve gelecekteki tehditleri önlemek için önemli olduğunu söyledi. Natanyahu konuşmasında ayrıca, "Başkan Donald Trump ve ABD’nin İsrail’in güvenliğine olan bağlılığından memnunuz" ifadelerini kullandı.
ABD ordusu, 2 gün önce İsrail ordusu ile gerçekleştirdiği tatbikatın sona ermesinin ardından İsrail’e geliştirilmiş füze savunma sistemi ’THAAD’ konuşlandırdığını duyurmuştu. THAAD, ABD’nin elindeki en güçlü hava savunma sistemi olarak biliniyor.

Netanyahu’dan THAAD hava savunma sistemine ziyaret

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