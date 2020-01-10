Netanyahu'dan Trump'a İran'a yaptırım tebriği

KUDÜS (AA) - İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Washington yönetiminin İran'a getirdiği ek yaptırımlar nedeniyle ABD Başkanı Donald Trump'ı tebrik etti.

Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Netanyahu, "İran'daki terör rejimi halkını baskı altına alıyor ve dünya barışını tehdit ediyor." ifadesini kullandı.

Netanyahu, ABD'nin İran'a getirdiği ek yaptırımlardan dolayı Başkan Trump'ı tebrik etti.

ABD Hazine Bakanlığı, Irak'taki iki üsse düzenlediği füze saldırısının ardından İran'a yönelik yeni yaptırımlar getirildiğini açıklamıştı.

Bu kapsamda İran'ın alüminyum, bakır, demir ve çelik sektörlerinde faaliyet gösteren 17 firmanın yanı sıra, Irak'taki iki üsse düzenlenen füze saldırısının organizasyonunda yer aldığı belirtilen 8 İranlı üst düzey yetkiliye de yaptırım getirilmişti.

