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Netanyahu’dan Ulusal Birlik Hükümeti Önerisi

19.09.2019 15:21 | Son Güncelleme

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, en büyük rakibi Benny Gantz’a geniş tabanlı bir koalisyon hükümeti kurma çağrısında bulundu

Netanyahu’dan Ulusal Birlik Hükümeti Önerisi

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, en büyük rakibi Benny Gantz’a geniş tabanlı bir koalisyon hükümeti kurma çağrısında bulundu.

Mavi ve Beyaz Partisi lideri Gantz’ın gün içinde bir basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.

Netanyahu’yla birlikte bir koalisyonda yer almayı reddeden Gantz, buna gerekçe olarak Netanyahu hakkındaki yolsuzluk soruşturmalarını gösteriyordu.

Öte yandan Netanyahu’nun teklifi sürpriz olarak niteleniyor. Likud Partisi lideri seçim sonuçlarının sağcı bir hükümet kurmasının imkansız olduğunu gösterdiğini kaydetti.

Benyamin Netanyahu, “Benny birlik hükümeti kurmalıyız. Halk bizden sorumluluk bekliyor” ifadelerini kullandı.

Netanyahu ve Gantz eski Cumhurbaşkanı Shimon Peres’i anma töreninde bir araya gelmiş ve tokalaşmıştı.

Benyamin Netanyahu, değişimli başbakanlık olabileceğinin mesajını da veriyor.

Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin de Netanyahu’nun açıklamalarını olumlu karşıladığını kaydetti.

Netanyahunun başbakanlık koltuğunu kaybetse bile İsrail’in önemli konularda politikasında radikal değişiklikler beklenmiyor.

Seçimde oyların yüzde 95’ten fazlası sayıldı ve buna göre 120 üyeli Kneset’te merkez sol 56, sağ partiler ise 55 sandalye elde ediyor.

Oluşan kilidi Evimiz İsrail Partisi’nin çözebileceği belirtiliyor. Parti Lieberman daha önce birlik hükümeti çağrısında bulunmuştu.

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