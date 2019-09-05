HABER

Netanyahu'dan uluslararası topluma İran'a baskıyı artırma çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.09.2019 11:23 | Son Güncelleme

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu: "İran ile görüşme değil, onun üzerindeki baskıyı artırma zamanı"

KUDÜS (AA) - İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, uluslararası topluma nükleer araştırma ve geliştirmeyle ilgili taahhütlerini askıya alan İran'a yönelik baskıyı artırma çağrısı yaptı.

Netanyahu, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve ABD Savunma Bakanı Mark Esper ile yapacağı görüşmelere katılmak için Londra'ya hareketinden önce Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'nda açıklamalarda bulundu.

İsrail Başbakanı, İran'ın nükleer araştırma ve geliştirmeyle ilgili taahhütlerini askıya aldığını duyurmasına ilişkin, bunun Tahran yönetimince uluslararası nakliyeye ve bölgedeki ülkelere karşı "saldırgan eylemlerinin" yanı sıra İsrail Devleti’ne karşı cüretkar saldırılar yapma çabalarının bir göstergesi olduğunu iddia etti.

Johnson ve Esper ile Londra'da ayrı ayrı yapacağı görüşmelerde İran'ı ve diğer meseleleri ele alacaklarını belirten Netanyahu, "İran ile görüşme değil, onun üzerindeki baskıyı artırma zamanı." ifadesini kullandı.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani dün akşam yaptığı açıklamada, nükleer anlaşma ve geliştirmenin sınırlanmasıyla ilgili taahhütlerini "bir kenara bıraktıklarını" ve bu alanda ülkenin ihtiyacı olan adımları atacaklarını duyurmuştu.

PARTNER Kadınlardan ilginç iddia: Üstsüz güneşlenmek... Kadınlardan ilginç iddia: Üstsüz güneşlenmek...
Yaralı yavru kediyi ölümden kurtardıYaralı yavru kediyi ölümden kurtardı
Sosyal girişimciler Göbeklitepe’de buluşuyorSosyal girişimciler Göbeklitepe’de buluşuyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Binyamin Netanyahu İRAN israil

En Çok Okunan Haberler

Ebru Şahin'e teklif yağıyor! 2 milyon TL...

Ebru Şahin'e teklif yağıyor! 2 milyon TL...

Cumhurbaşkanı onayladı, Resmi Gazete'de yayımlandı! 3 bin kişiye istihdam

Cumhurbaşkanı onayladı, Resmi Gazete'de yayımlandı! 3 bin kişiye istihdam

Muhammed Mursi'nin oğlu hayatını kaybetti!

Muhammed Mursi'nin oğlu hayatını kaybetti!

Bu fotoğraf gerçek mi? CHP'li isimlerin iddiasını, İBB yalanladı

Bu fotoğraf gerçek mi? CHP'li isimlerin iddiasını, İBB yalanladı

İran anlaşmayı yırtıp attı! 'Gereken neyse yapılacak'

İran anlaşmayı yırtıp attı! 'Gereken neyse yapılacak'

Dorian Kasırgası ABD'ye doğru ilerliyor!

Dorian Kasırgası ABD'ye doğru ilerliyor!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Yine aynı vahşet! Önce Ankara sonra Niğde...

Yine aynı vahşet! Önce Ankara sonra Niğde...

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Sosyal medyadan duyurdu! İşte o an

Sosyal medyadan duyurdu! İşte o an

Bakan Gül'den 'Yargı Reformu' açıklaması

Bakan Gül'den 'Yargı Reformu' açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
TEM'de kamyonet yan yattı! Trafik kilit

TEM'de kaza! Trafik kilitlendi

Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan ara tatil açıklaması: Bu kalıcı bir sistemdir

Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan ara tatil açıklaması

Adana'da polise saldırı hazırlığındaki teröristler yakalandı

Polise saldırı hazırlığındaki teröristler yakalandı

Son dakika: Van'da teslim olan terörist: Örgüt içi infazlar başladı

Teslim olan teröristten çarpıcı itiraf!

Iğdır’da 4 bin 900 paket kaçak sigara ele geçirildi

Iğdır’da 4 bin 900 paket kaçak sigara ele geçirildi

Ankara'da saman yüklü kamyon alev alev yandı!

Saman yüklü kamyon alev alev yandı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.